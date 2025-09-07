Liderul AUR, George Simion, a reacționat pe Facebook după respingerea celor patru moțiuni de cenzură depuse de opoziție împotriva Guvernului Bolojan, exprimându-și regretul că tentativa de demitere a Executivului a eșuat.

Cum a reacționat George Simion, după respingerea moțiunilor de cenzură

„Îmi pare rău că nu am putut face azi mai multe pentru a-i opri pe acești nebuni care distrug Țara”, Simion.

În discursul susținut în plen, Simion i-a atacat dur pe guvernanți, numindu-i „asasini ai națiunii române și ai democrației” și acuzându-i că se salvează pe ei în detrimentul cetățenilor.

El a criticat lipsa de reforme reale și concentrarea funcțiilor de conducere în mâinile puterii.

„Sunteţi asasini. Sunteţi asasinii naţiunii române. Sunteţi asasinii democraţiei din România. Preferaţi să vă salvaţi pe voi, după cum vă salvaţi astăzi, într-o zi de duminică, cu acest vot, pentru a nu da faţă în faţă cu poporul român.

Dacă voiaţi să faceţi reforme, aveaţi un aliat în noi, restrângând numărul de UAT-uri, restrângând funcţiile de conducere şi numărul de instituţii din statul român. Este fără precedent ca din primele 500 de funcţii de conducere din statul român, toate 500 să aparţină puterii”, a spus Simion în plen.