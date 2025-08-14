B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » George Simion rupe tăcerea despre Gigi Becali: “Eu chiar am crezut”

George Simion rupe tăcerea despre Gigi Becali: “Eu chiar am crezut”

Ana Maria
14 aug. 2025, 14:37
George Simion rupe tăcerea despre Gigi Becali: “Eu chiar am crezut”
Gigi Becali și George Simion (AUR). Sursa foto: Captură video - George Simion / TikTok

George Simion a dezvăluit în ce relații mai e acum cu Gigi Becali, după tot scandalul dintre ei. Fostul candidat la prezidențiale a dezvăluit totul în cadrul emisiunii Dan Diaconescu Direct. Cu toate că în urmă cu ceva timp erau foarte buni prieteni, iată că totul s-a schimbat între ei doi după apropierea lui Simion de Georgescu.

Cuprins:

  • În ce relații a rămas George Simion cu Gigi Becali
  • I-a dat bani Becali lui Simion?

În ce relații a rămas George Simion cu Gigi Becali

George Simion susține că acum nu mai are nicio treabă cu Becali. De asemenea, Simion susține că nu a primit niciodată bani, personal, din partea patronului FCSB. Banii pe care i-a primit au fost folosiți atunci când au construit casele distruse de inundații.

Întrebat în ce relații a rămas cu Becali, Simion a spus:

În nicio relație. Eu chiar am crezut și am povestit la ultima apariție la dumneavoastră felul în care eu credeam că într-adevăr este un om bun, smerit, care s-a schimbat, care a luat-o pe calea Domnului, față de acel Gigi Becali împotriva căruia protestam când eram copil, ca să constat că este un om teleghidat de sistem. Care trebuie să iasă din AUR: „George, eu trebuie să ies din AUR” (n.r. i-a spus Gigi Becali). „Dar de ce trebuie să ieși, Gigi? Că nu înțeleg de ce trebuie să ieși” (n.r. l-a întrebat George Simion) „Trebuie să te dezici de Călin Georgescu. Hai dezice-te! Dar hai, nu mai apărea tu la proteste. Oprește-te din proteste!” (n.r. i-a spus Gigi Becali)”, a declarat liderul AUR, potrivit Cancan.

I-a dat bani Becali lui Simion?

“Și așa au făcut mai mulți, nu doar Gigi Becali. Să-și aducă aminte lumea, toți care s-au dezis. Prima oară au zis că sunt cu Călin Georgescu, după aceea s-au dezis de Călin Georgescu, special ca să semene îndoială în rândul oamenilor. Când au văzut că nu merge, au încercat aceeași tehnică cu mine. Și ne iau așa, unul câte unul, ca să ne ciurească. Nu merge să fim noi ciuriți. Sau dacă ne ciuriesc, suntem ca semințele. Ei ne ciuriesc pe noi și mai apar o sută ca noi.

Și mă bucur că s-a lămurit, că mai erau unii: „Domnule, ți-a dat Becali bani”. Mă bucur că s-a lămurit! Nu mi-a dat mie, personal, Becali bani, a ajutat cu materialele de construcții, ca și alți oameni la Pechea. Și am lăsat 50 de case reconstruite sau construite de la zero, în spate, acolo la Pechea, cum și la Broștieni. Sunt convins că o să lăsăm niște lucruri frumoase în spate și nu va rămâne pe drumuri nicio familie”, a mai adăugat lierul AUR.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Călin Georgescu nu s-a retras din politică! Dezvăluirile lui George Simion. Ce plan are, de fapt
Politică
Călin Georgescu nu s-a retras din politică! Dezvăluirile lui George Simion. Ce plan are, de fapt
Peste 500 de școli sunt vizate de reorganizare. Anunț de ultimă oră de la Ministerul Educației
Politică
Peste 500 de școli sunt vizate de reorganizare. Anunț de ultimă oră de la Ministerul Educației
Un nou conflict în Guvern pe tema investițiilor din PNRR. PSD îl avertizează pe Bolojan și anunță o ședință a conducerii: Nu există consens în Coaliție
Politică
Un nou conflict în Guvern pe tema investițiilor din PNRR. PSD îl avertizează pe Bolojan și anunță o ședință a conducerii: Nu există consens în Coaliție
Pensiile magistraților, în atenția Guvernului. Bolojan anunță publicarea proiectului joi
Politică
Pensiile magistraților, în atenția Guvernului. Bolojan anunță publicarea proiectului joi
Telegraph: Trump ar urma să îi propună lui Putin un acord pentru minerale rare în schimbul încetării războiului din Ucraina
Externe
Telegraph: Trump ar urma să îi propună lui Putin un acord pentru minerale rare în schimbul încetării războiului din Ucraina
Premierul Ilie Bolojan avertizează: România riscă să intre în incapacitate de plată dacă nu se adoptă pachetul 2 până în toamnă
Politică
Premierul Ilie Bolojan avertizează: România riscă să intre în incapacitate de plată dacă nu se adoptă pachetul 2 până în toamnă
Trump vrea o întâlnire trilaterală cu Putin și Zelenski dacă summitul din Alaska are succes
Externe
Trump vrea o întâlnire trilaterală cu Putin și Zelenski dacă summitul din Alaska are succes
Rusia amenințată de Trump dacă Putin nu oprește războiul după summitul din Alaska. Ce a spus președintele american
Externe
Rusia amenințată de Trump dacă Putin nu oprește războiul după summitul din Alaska. Ce a spus președintele american
Președintele Nicușor Dan, după videoconferința „Coaliției de Voință”: „Avem nevoie de o pace care să țină seama de interesele Ucrainei și ale Europei”
Politică
Președintele Nicușor Dan, după videoconferința „Coaliției de Voință”: „Avem nevoie de o pace care să țină seama de interesele Ucrainei și ale Europei”
Ce a spus Mark Rutte după discuțiile Trump-Zelenski-lideri europeni / Zelenski: „Trump susține un armistițiu”
Externe
Ce a spus Mark Rutte după discuțiile Trump-Zelenski-lideri europeni / Zelenski: „Trump susține un armistițiu”
Ultima oră
15:47 - Amendă record cât prețul unui apartament, după ce a condus cu 77 km/h. Motivul pentru care șoferul a primit o astfel de sancțiune
15:36 - Vacanța în Grecia s-ar putea transforma în coșmar pentru români. Autoritățile au modificat legislația rutieră
15:33 - Călin Georgescu nu s-a retras din politică! Dezvăluirile lui George Simion. Ce plan are, de fapt
15:30 - Accident tragic, în Iași! Un bărbat a murit, iar o femeie și două fetițe sunt în stare de inconștiență. Cum s-a petrecut totul
15:08 - Șofer, la un pas de tragedie după ce un tub de eoliană s-a desprins din transport chiar în fața mașinii sale, în Ialomița
15:06 - Peste 500 de școli sunt vizate de reorganizare. Anunț de ultimă oră de la Ministerul Educației
15:03 - Un nou conflict în Guvern pe tema investițiilor din PNRR. PSD îl avertizează pe Bolojan și anunță o ședință a conducerii: Nu există consens în Coaliție
14:58 - Suspectul crimei din Mogoșoaia a recunoscut fapta! Cum au acționat oamenii legii
14:35 - Alimentul care se găsește din abundență în pădurile din România, dar pentru care italienii plătesc sute de euro
14:31 - Jovan Markovic, OUT de la Universitatea Craiova! Cu ce club a semnat fotbalistul