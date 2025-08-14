George Simion rupe tăcerea despre Gigi Becali: “Eu chiar am crezut”

a dezvăluit în ce relații mai e acum cu , după tot scandalul dintre ei. Fostul candidat la prezidențiale a dezvăluit totul în cadrul emisiunii Dan Diaconescu Direct. Cu toate că în urmă cu ceva timp erau foarte buni prieteni, iată că totul s-a schimbat între ei doi după apropierea lui Simion de Georgescu.



În ce relații a rămas George Simion cu Gigi Becali

I-a dat bani Becali lui Simion?

George Simion susține că acum nu mai are nicio treabă cu Becali. De asemenea, Simion susține că nu a primit niciodată bani, personal, din partea patronului FCSB. Banii pe care i-a primit au fost folosiți atunci când au construit casele distruse de inundații.

Întrebat în ce relații a rămas cu Becali, Simion a spus:

“În nicio relație. Eu chiar am crezut și am povestit la ultima apariție la dumneavoastră felul în care eu credeam că într-adevăr este un om bun, smerit, care s-a schimbat, care a luat-o pe calea Domnului, față de acel Gigi Becali împotriva căruia protestam când eram copil, ca să constat că este un om teleghidat de sistem. Care trebuie să iasă din AUR: „George, eu trebuie să ies din AUR” (n.r. i-a spus Gigi Becali). „Dar de ce trebuie să ieși, Gigi? Că nu înțeleg de ce trebuie să ieși” (n.r. l-a întrebat George Simion) „Trebuie să te dezici de Călin Georgescu. Hai dezice-te! Dar hai, nu mai apărea tu la proteste. Oprește-te din proteste!” (n.r. i-a spus Gigi Becali)”, a declarat liderul AUR, potrivit .

I-a dat bani Becali lui Simion?

“Și așa au făcut mai mulți, nu doar Gigi Becali. Să-și aducă aminte lumea, toți care s-au dezis. Prima oară au zis că sunt cu Călin Georgescu, după aceea s-au dezis de Călin Georgescu, special ca să semene îndoială în rândul oamenilor. Când au văzut că nu merge, au încercat aceeași tehnică cu mine. Și ne iau așa, unul câte unul, ca să ne ciurească. Nu merge să fim noi ciuriți. Sau dacă ne ciuriesc, suntem ca semințele. Ei ne ciuriesc pe noi și mai apar o sută ca noi.

Și mă bucur că s-a lămurit, că mai erau unii: „Domnule, ți-a dat Becali bani”. Mă bucur că s-a lămurit! Nu mi-a dat mie, personal, Becali bani, a ajutat cu materialele de construcții, ca și alți oameni la Pechea. Și am lăsat 50 de case reconstruite sau construite de la zero, în spate, acolo la Pechea, cum și la Broștieni. Sunt convins că o să lăsăm niște lucruri frumoase în spate și nu va rămâne pe drumuri nicio familie”, a mai adăugat lierul AUR.