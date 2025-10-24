B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Gest neașteptat al lui Sorin Grindeanu pentru Titus Corlățean, după ce acesta s-a retras din cursa pentru șefia PSD: „Am avut o discuție”

Gest neașteptat al lui Sorin Grindeanu pentru Titus Corlățean, după ce acesta s-a retras din cursa pentru șefia PSD: „Am avut o discuție”

Ana Maria
24 oct. 2025, 20:01
Gest neașteptat al lui Sorin Grindeanu pentru Titus Corlățean, după ce acesta s-a retras din cursa pentru șefia PSD: Am avut o discuție
Sursa foto: Facebook / Sorin Grindeanu / Titus Corlățean
Cuprins
  1. Gest neașteptat. Ce i-a propus Sorin Grindeanu lui Titus Corlățean
  2. Ce a spus Titus Corlățean, după ce s-a retras din cursa pentru șefia PSD

Gest neașteptat! Liderul interimar al Partidului Social Democrat, Sorin Grindeanu, a anunțat vineri, într-o conferință de presă, că i-a propus lui Titus Corlățean să se alăture echipei sale de conducere. Grindeanu a spus că îi leagă o prietenie veche de peste 25 de ani și că și-ar dori revenirea acestuia în prima linie a partidului.

Gest neașteptat. Ce i-a propus Sorin Grindeanu lui Titus Corlățean

Întrebat dacă Titus Corlățean va pleca din partid sau va forma altul nou, Grindeanu a spus:

„Cred că în presă a apărut. Am avut o discuție cu Titus în urmă cu câteva zile, l-am invitat la mine, l-am rugat să avem această discuție. I-am spus că vreau să facă parte din echipa mea și oferta rămâne deschisă și acum. I-am spus că faptul că ne știm de 25 de ani, de la TSD, și am avut foarte multe bătălii electorale și politice împreună ne dă amândurora backgroundul necesar pentru a trece peste anumite supărări. Oferta mea rămâne deschisă și Titus știe acest lucru și îmi doresc după o perioadă pe care o consideră el necesară să redevină activ în conducerea partidului. Eu mi-aș dori acest lucru”, a declarat Grindeanu, potrivit Știripesurse.

Ce a spus Titus Corlățean, după ce s-a retras din cursa pentru șefia PSD

Senatorul Titus Corlățean a transmis săptămână trecută, printr-o postare pe Facebook, că respinge categoric speculațiile privind o eventuală rupere de PSD sau formarea unui nou partid. Acesta a explicat că decizia de a se retrage din cursa pentru șefia partidului nu are legătură cu vreo neînțelegere internă.

„Pentru că am văzut plutind o oarecare confuzie zilele astea, inclusiv în mass-media, fac o precizare. Cei care mă cunosc cu adevărat de ani de zile, așa imperfect cum sunt, știu un lucru: cu sau fără carnet de partid (vă spun când decid), am fost, ideologic și ca sensibilitate socială, la bine și mai ales la greu, în toți anii, social-democrat. Și nu m-am schimbat. Așa că toată imaginația asta bogată sau interpretările legate de ruperea PSD, crearea altui partid, plecarea la nu știu ce altă formațiune sau la alți foști colegi etc…nu stau în picioare. Pur și simplu nu mi-am pus problema în acești termeni niciodată”, a scris Corlățean.

El a adăugat că „un actual coleg PSD cu funcție” i-a cerut explicații despre zvonurile apărute, iar reacția sa a fost tranșantă:

„Un actual coleg PSD cu funcție m-a întrebat daca e adevărat ce citise în nu știu ce articol. I-am răspuns că dacă ar fi fost un pesedist adevărat, de ani de zile, care să mă cunoască și să mă respecte, nu ar fi îndrăznit să mă întrebe asta. O simplă constatare: colegul cu funcție a fost anterior pe la vreo alte 2-3 partide…

În rest, nu mi-am schimbat opiniile și evaluările și ce voi decide cu viața mea pentru viitor sunt chestiuni care îmi aparțin în totalitate”, a mai adăugat Titus Corlățean, săptămâna trecută.

Tags:
Citește și...
Adrian Zuckerman: „Mă întreb dacă doamna Șoșoacă s-a dus la Moscova, cumva, să candideze și ea împotriva lui Putin” / „Mi se pare ca un fel de trădare” (VIDEO)
Politică
Adrian Zuckerman: „Mă întreb dacă doamna Șoșoacă s-a dus la Moscova, cumva, să candideze și ea împotriva lui Putin” / „Mi se pare ca un fel de trădare” (VIDEO)
Lovitură pentru George Simion. A pierdut procesul: „Simion este un pericol la adresa siguranței și securității”
Politică
Lovitură pentru George Simion. A pierdut procesul: „Simion este un pericol la adresa siguranței și securității”
Se prefigurează o alianță PSD-AUR? Grindeanu: Exclud… în acest moment!!! (VIDEO)
Politică
Se prefigurează o alianță PSD-AUR? Grindeanu: Exclud… în acest moment!!! (VIDEO)
Replica acidă a lui Grindeanu, întrebat despre o eventuală demisie a lui Bolojan: “Există soluții dacă pleacă oricine. Nimeni nu e de neînlocuit” (VIDEO)
Politică
Replica acidă a lui Grindeanu, întrebat despre o eventuală demisie a lui Bolojan: “Există soluții dacă pleacă oricine. Nimeni nu e de neînlocuit” (VIDEO)
Nicușor Dan, huiduit la Iași. Oamenii l-au alungat în Ucraina. Reacția președintelui (VIDEO)
Politică
Nicușor Dan, huiduit la Iași. Oamenii l-au alungat în Ucraina. Reacția președintelui (VIDEO)
Sorin Grindeanu, discuții cu liderii din Justiție, privind pensiile magistraților. Ce anunț a făcut liderul PSD
Politică
Sorin Grindeanu, discuții cu liderii din Justiție, privind pensiile magistraților. Ce anunț a făcut liderul PSD
Cum și-a făcut PSD grup de lucru pe pensiile magistraților. Explicațiile ministrului Justiției (VIDEO)
Politică
Cum și-a făcut PSD grup de lucru pe pensiile magistraților. Explicațiile ministrului Justiției (VIDEO)
Comunistul Voronin, cu limba scoasă în Parlament. Ce le-a făcut jurnaliștilor (VIDEO)
Politică
Comunistul Voronin, cu limba scoasă în Parlament. Ce le-a făcut jurnaliștilor (VIDEO)
Bolojan cere verificarea Palatului Victoria de radiații electromagnetice. Cât costă procedura și care ar fi motivul
Politică
Bolojan cere verificarea Palatului Victoria de radiații electromagnetice. Cât costă procedura și care ar fi motivul
Ilie Bolojan, despre „controversatul” gem al bunicii: „Participam la borcane în copilărie și în adolescență. Nu gemul de la bunica este problema”
Politică
Ilie Bolojan, despre „controversatul” gem al bunicii: „Participam la borcane în copilărie și în adolescență. Nu gemul de la bunica este problema”
Ultima oră
21:54 - De ce miroase subsolul a mucegai? Ce soluții recomandă experții pentru a elimina cauza reală a problemei
21:32 - Banca Națională lansează prima monedă colorată din România, în onoarea lui Lucian Blaga. Vezi designul și valoarea acesteia (FOTO)
21:20 - Joburile la fast-food, între cele mai căutate de studenți. Ce salarii se câștigă în restaurante
21:17 - Lovitură pentru Simona Halep. Ar fi pierdut milioane de euro în doar câteva luni. Ce s-a întâmplat
21:01 - Meta și TikTok, sub lupa Comisiei Europene. Giganții social media riscă amenzi de miliarde de euro
20:44 - Carmen Șerban a uimit pe toată lumea! Puțini știu câte diplome are și în câte domenii este specializată: „Am o pregătire educațională foarte vastă!”
20:43 - Adrian Zuckerman: „Mă întreb dacă doamna Șoșoacă s-a dus la Moscova, cumva, să candideze și ea împotriva lui Putin” / „Mi se pare ca un fel de trădare” (VIDEO)
20:38 - Incident grav într-un spital prahovean. Pacient în comă după ce a fost scăpat de pe targă
20:14 - Criză economică în Franța. Parlamentul vrea să-i taxeze pe bogații care pleacă din țară
20:08 - Kendama revine spectaculos în atenția copiilor, dar stârnește controverse în școli. Profesorii vor să o interzică în timpul orelor