Gest neașteptat. Ce i-a propus Sorin Grindeanu lui Titus Corlățean

Gest neașteptat! Liderul interimar al Partidului Social Democrat, Sorin Grindeanu, a anunțat vineri, într-o conferință de presă, că i-a propus lui Titus Corlățean să se alăture echipei sale de conducere. Grindeanu a spus că îi leagă o prietenie veche de peste 25 de ani și că și-ar dori revenirea acestuia în prima linie a partidului.

Întrebat dacă Titus Corlățean va pleca din partid sau va forma altul nou, Grindeanu a spus:

„Cred că în presă a apărut. Am avut o discuție cu Titus în urmă cu câteva zile, l-am invitat la mine, l-am rugat să avem această discuție. I-am spus că vreau să facă parte din echipa mea și oferta rămâne deschisă și acum. I-am spus că faptul că ne știm de 25 de ani, de la TSD, și am avut foarte multe bătălii electorale și politice împreună ne dă amândurora backgroundul necesar pentru a trece peste anumite supărări. Oferta mea rămâne deschisă și Titus știe acest lucru și îmi doresc după o perioadă pe care o consideră el necesară să redevină activ în conducerea partidului. Eu mi-aș dori acest lucru”, a declarat Grindeanu, potrivit Știripesurse.

Ce a spus Titus Corlățean, după ce s-a retras din cursa pentru șefia PSD

Senatorul Titus Corlățean a transmis săptămână trecută, printr-o postare pe , că respinge categoric speculațiile privind o eventuală de PSD sau formarea unui nou partid. Acesta a explicat că decizia de a se retrage din cursa pentru șefia partidului nu are legătură cu vreo neînțelegere internă.

„Pentru că am văzut plutind o oarecare confuzie zilele astea, inclusiv în mass-media, fac o precizare. Cei care mă cunosc cu adevărat de ani de zile, așa imperfect cum sunt, știu un lucru: cu sau fără carnet de partid (vă spun când decid), am fost, ideologic și ca sensibilitate socială, la bine și mai ales la greu, în toți anii, social-democrat. Și nu m-am schimbat. Așa că toată imaginația asta bogată sau interpretările legate de ruperea PSD, crearea altui partid, plecarea la nu știu ce altă formațiune sau la alți foști colegi etc…nu stau în picioare. Pur și simplu nu mi-am pus problema în acești termeni niciodată”, a scris Corlățean.

El a adăugat că „un actual coleg PSD cu funcție” i-a cerut explicații despre zvonurile apărute, iar reacția sa a fost tranșantă:

„Un actual coleg PSD cu funcție m-a întrebat daca e adevărat ce citise în nu știu ce articol. I-am răspuns că dacă ar fi fost un pesedist adevărat, de ani de zile, care să mă cunoască și să mă respecte, nu ar fi îndrăznit să mă întrebe asta. O simplă constatare: colegul cu funcție a fost anterior pe la vreo alte 2-3 partide…

În rest, nu mi-am schimbat opiniile și evaluările și ce voi decide cu viața mea pentru viitor sunt chestiuni care îmi aparțin în totalitate”, a mai adăugat Titus Corlățean, săptămâna trecută.