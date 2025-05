Liberalii se reunesc de urgență după eșecul de la prezidențiale. Liderii partidului vorbesc despre ruperea coaliției cu PSD

Conducerea PNL se reunește, începând cu ora 16.00, pentru a analiza rezultatele dezastruoase ale votului din 4 mai, de la alegerile prezidențiale. Candidatul alianței PSD-PNL-UDMR, Crin Antonescu a ratat intrarea în turul al doilea.

Biroul Politic al PNL, a fost convocat luni, la ora 16.00, după şedinţa coaliției de guvernare, convocată la ora 13.00, la Palatul Victoria. Potrivit unei comunicări pentru presă, venită din partea reprezentanților partidului, liderii PNL își vor exprima public poziția după rezultatele înregistrate pe 4 mai.

Fostul parlamentar PNL, , exclus anul trecut din partid, a venit la sediul și a făcut o serie de declarații. Eșecul lui este cel de-al doilea înregistrat de liberali, după înfrângerea lui Nicolae Ciucă, la finalul anului trecut. În acest context, în PNL sunt mai multe voci care acuză alianța cu PSD, care a îndepărtat electoratul de dreapta de partid.

„Nu am venit să trag la răspundere pe nimeni astăzi, la sediul partidului, ci am venit pentru faptul că ştiam că probabil voi fi singurul care va veni astăzi la partid, atât de asumaţi sunt colegii mei care au luat deciziile în ultimii an, încât acum nu e nimeni la partid. Dar ceea ce este important este că vă spun de acum, cu siguranţă la viitoarele alegeri din partid aceste idei pe care vi le-am spus astăzi vor fi reprezentate şi vor fi concretizate într-o moţiune”, a subliniat Vîlceanu.

De altfel, Dan Vîlceanu a declarat că formațiunea din care a făcut parte este într-o situație extrem de proată şi de aceea este nevoie de măsuri de reabilitare. Fostul parlamentar consideră că aceste măsuri trebuie luate fie de actuala conducere, dacă va rămâne în funcție, după alegerile care vor avea loc în acest an, fie de viitoarea conducere.

Coaliția de guvernare este în pragul rupturii

Politicianul susține că este nevoie de un congres pentru ca partidul să fie repus pe linia de plutire după eșecurile consecutive, de la alegerile prezidențiale și parlamentare. Totodată, Dan Vîlceanu a declarat că va depune o moțiune la viitorul congres PNL.

Și Robert Sighiartău, un critic al alianței cu , pune înfrângerea lui Crin Antonescu pe seama alianței cu PSD. În opinia sa, rezultatele slabe ale guvernării Ciolacu și lipsa de popularitate a premierului au afectat grav șansele lui Antonescu la promovarea în turul al doilea.

„Vom avea un Birou Permanent Naţional, urmează ca după ce există un mandat în BPN, să existe o decizie şi în coaliţia actuală, pentru că sunt sigur că această configuraţie a coaliţiei actuale se va schimba”, a spus deputatul PNL.

Sighiartău vrea cu PSD, dar fără Ciolacu

Întrebat dacă va mai supraviețui coaliția de guvernare fără PSD, Sighiartău a răspuns că acest lucru nu va fi posibil. În schimb, a precizat că va trebui să funcționeze un guvern fără Marcel Ciolacu și oamenii din jurul său.

„Ar fi ideal fără PSD, însă în acest moment, datorită configuraţiei parlamentare, nu ştiu dacă se poate, dar e foarte clar că trebuie să existe un guvern fără Marcel Ciolacu, fără oameni din jurul lui, pentru că nu mai au credibilitate şi autoritate. Este clar, în momentul de faţă…Pentru noi, pentru Partidul Naţional Liberal, este importantă dezvoltarea României într-un moment extrem de complicat şi geopolitic şi economic. De aceea, trebuie să urmărim interesul national, iar interesul naţional înseamnă un nou guvern credibil, care să ia măsurile care trebuie luate…

Eu cred că în primul rând, Partidul Naţional Liberal trebuie să aibă o schimbare de garnitură în ceea ce priveşte guvernul. Trebuie să vină oameni credibili, ca domnul Bolojan, care impune nişte reforme. Din punctul meu de vedere, da, este o variantă. Trebuie o schimbare cât mai repede, dacă vrem ca România să meargă pe parcursul pro-occidental, euroatlantic”, a completat Sighiartău.