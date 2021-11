Gheorghe Flutur: Dacă nu vom rezolva problemele pentru țară, vom spune că am greșit făcând alianță cu PSD, dar eu cred că le vom rezolva / Într-o negociere nu poate să îți iasă 100%

Gheorghe Flutur, prim-vicepreședintele PNL, s-a arătat de părere că doar rezultatele guvernării vor putea spune dacă alierea liberalilor cu PSD a fost o greșeală sau nu.

Gheorghe Flutur, despre alianța dintre PNL și PSD

„La PNL nu a fost așa ușor ca la PSD (să decidă un guvern împreună, n.red.), nici prima decizie nu a fost în unanimitate, dar votul majoritar a fost să mergem înainte. Ideologic suntem pe baricade total diferite, n-a fost ușor la noi să luăm această decizie, dar o criză prelungită politică, peste scumpiri, nu mai putea fi amânată. Sigur că avem și oameni supărați. Singurul nostru argument va fi când vom livra lucruri concrete și ne grăbim să livrăm. Am fost și eu la guvern la întâlnire și noi am coordonat programul din partea PNL și domnul Grindeanu de la PSD și au fost întrebări la care a trebuit să răspundem, am prezentat programul de guvernare. Noi am invitat toți vicepreședinții responsabili pe domenii de activitate”, a declarat liberalul luni seară la Digi 24, potrivit G4Media.ro.

Gheorghe Flutur a explicat că poate înțelege de ce unii liberali ar putea fi nemulțumiți.

„Într-o negociere nu poate să-ți iasă 100%. Sunt mulțumit ca liberal că nu mărim taxe și impozite, păstrăm cota unică, păstrăm angajamentele europene, descentralizarea, reindustrializarea României, legarea provinciilor istorice cu autostrăzi. Peste un an și jumătate Transporturile vin la PNL (…) Pot să și înțeleg (de ce unii membri PNL ar putea fi nemulțumiți, n.r.). Raportul de forțe s-a schimbat, PSD are număr mai mare de parlamentari. Când ai prim-ministru în prima etapă PSD a primit ministere care apoi vor veni la noi. Am făcut alianță cu PSD uitându-ne la această realitate cruntă. Dacă nu vom rezolva problemele pentru țară vom spune că am greșit. Dar eu cred că le vom rezolva și oamenii vor înțelege atunci. Au fost trageri: Dacă noi am luat Educația, ei au luat Sănătatea”, a adăugat Gheorghe Flutur.