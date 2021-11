Gheorghe Flutur: Dacă vrem să funcționeze coaliția, va trebui să introducem repede niște reguli. Am cerut mecanisme inclusiv pe comunicarea publică (VIDEO)

Gheorghe Flutur, prim-vicepreședintele PNL, a subliniat că noua coaliție are nevoie de reguli clare pentru a funcționa. „Le-am propus un sistem, dar în coaliție, ca să oprim acolo orice duel pe care îl avem, nu în Guvern, să lăsăm Guvernul!”, a subliniat liberalul, joi seară, pe B1 TV, la „Bună, România!” cu Radu Buzăianu și Răzvan Zamfir.

Gheorghe Flutur (PNL), pe B1 TV: Orice duel pe care îl avem trebuie oprit în coaliție, nu în Guvern

„Eu am plecat din București alaltăieri, am stat până am finalizat programul de guvernare și l-am predat. Am văzut și eu că se mișcă destul de repede, astăzi la ora 15 – jurământ, la 16 – prima întâlnire la Guvern, la 18 – ședința de Guvern, să dea Dumnezeu să meargă tot așa! Văd că mâine e, și e normal să fie, cu rectificarea bugetară pentru pensii și ce mai era urgent. S-a lungit destul de mult criza asta și nu mai puteam continua, de aceea cred că e mult de recuperat, nu știu dacă o să aibă dumnealor weekend acum pentru că sunt multe lucruri de făcut, dar eu sunt totuși optimist”, a declarat prim-vicepreședintele PNL.

Gheorghe Flutur spune că negocierile au fost „foarte grele”.

„Vă voi spune ceva din „casă” acum, pentru că am fost omul care a negociat zi și noapte tot programul de guvernare cu PSD și, până ce am ajuns la soluția aceasta, să n-aveți impresia că a fost foarte ușor. Să vă închipuiți la Muncă întâi discuțiile cum erau, sau luam pauze ca să putem să ne așezăm la masă pentru că eram fiecare cu un trecut în care îl criticam pe celălalt, dar până la urmă amândoi voiam 10% la pensii, atunci de ce ne-am certat atât? Mai era ceva, am cerut tot timpul în sală să fie și cineva de la Finanțe, ori ministrul nostru, ori viitorul ministru de la dumnealor, ca să nu visăm frumos, adică resurse sunt sau nu”, a adăugat el.

El a amintit de soarta coaliției cu USR, când scandalul a fost mutat în Guvern și lucrurile s-au dat peste cap.

„Va trebui, dacă vrem coaliția asta să funcționeze, să introducem repede niște reguli. Eu am mai trăit două coaliții. Dacă n-o să gestionăm astea atent și lăsăm să escaladeze mai mult decât trebuie, în conflicte, fie prin filiale, fie prin Parlament, nu este bine. Le-am propus un sistem, dar în coaliție, ca să oprim acolo orice duel pe care îl avem, nu în Guvern, să lăsăm Guvernul! Am avut o problemă, așa nu se face, scandalul cu USR, pe care l-am dus și în Guvern și am dat toate peste cap. Eu le-am cerut aceste mecanisme, inclusiv pe comunicarea publică. Domnul Dâncu și el a fost de acord”, a mai spus Gheorghe Flutur.

Guvernul Ciucă a fost învestit joi, cu 318 de voturi „pentru”.