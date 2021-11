Ghid video despre testele de salivă. Sorin Cîmpeanu: Materialul, promovat deja în toate școlile. Nu am comptențe medicale, dar am administrat un test unui elev de 10 ani pentru a demonstra cât de simplu e (VIDEO)

Autoritățile au elaborat un ghid video despre asamblarea și utilizarea testelor antigen pe bază de salivă, iar materialul a fost deja promovat în toate cele 17.630 de școli din România, a declarat ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu, luni dimineață, la Știrile B1 TV prezentate de Luiza Cergan.

Sorin Cîmpeanu, pe B1 TV, despre ghidul video privind testele de salivă în școli

„Are trei secțiuni. În primul rând, în prima parte, profesorul Rafila prezintă modalitatea de utilizare a acestor teste antigen pe bază de salivă. În a doua parte, eu, ministrul Educației, în calitate de profesor, fără competențe medicale, administrez un test unui elev de 10 ani, unui elev de clasa a IV-a, pentru a demonstra cât de simple sunt aceste lucruri. A treia secțiune arată cum se pregătesc testele, și doi membri ai Guvernului, plus inspectorul general de București, asamblează câte un set din componente în câteva secunde, pentru a arăta cât de simple sunt aceste gesturi prin care putem contribui la consolidarea stării de sănătate și de siguranță sanitară în școli. Sunt într-adevăr eforturi pe care colegii cadre didactice le fac – din păcate, așa au fost livrate, pe cutii de 25, respectiv de 50 de teste, dar rezultatul este extrem de important în raport cu efortul pe care colegii cadre didactice vor fi nevoiți să îl facă, în multe județe l-au făcut deja”, a spus oficialul.

El spune că materialul deja a fost promovat „în toată rețeaua de învățământ din România, în toate cele 17.630 de școli”.

„Mulțumesc colegilor inspectori generali care s-au implicat cu rapiditate în difuzarea acestor trei materiale suport video, mulțumesc părinților, asociației federațiilor de părinți care s-a implicat deja în promovarea acestor teste, mulțumesc colegilor profesori. Sunt convins că în acest fel un lucru extrem de important și așteptat de multă vreme se întâmplă în cele din urmă”, a transmis Sorin Cîmpeanu.

Întrebat dacă știe să existe vreo școală în care să fi început efectiv testarea, ministrul a explicat: „Nu există în România nici o școală în care să fie proces de învățământ astăzi. Știți foarte bine că este zi liberă la nivel național. Școala va începe în data de 2 decembrie, tot atunci va începe și testarea. Până atunci, colegii din școli au pregătit lucrurile astfel încât pe 2 decembrie să poată fi distribuite testele. Testele pot fi făcute în școală, acolo unde există disponibilitate din partea cadrelor didactice și unde există infrastructură care permite organizarea acestui proces de testare în școală, cu precizarea că este nevoie de acordul părinților dacă testarea se face în școală”.

„Dacă nu, începând de joi, fiecare elev va primi teste pentru săptămâna viitoare, teste care pot fi administrate acasă, sub supravegherea părinților. Important este să putem anunța rezultatul corect și în timp, rezultatul acestui test, mai ales dacă testul este pozitiv. Sunt convins că, odată cu vizionarea materialului video, lucrurile vor fi ușor de înțeles de către părinți. Am dat exemplul meu, nu am competențe medicale, a fost simplu să înțeleg acest proces de administrare”, a adăugat Sorin Cîmpeanu.