Vineri, 7 noiembrie 2025, chiar cu o lună înainte ca bucureștenii să meargă la urne, Gigi Nețoiu și-a lansat candidatura la Primăria Capitalei, într-un cadru atipic: La Portul Cultural Cetate din județul Dolj, restaurat de poetul Mircea Dinescu. La eveniment au fost prezenți și Romică Țociu și Cornel Palade, unde au susținut câteva momente umoristice.

Ce au spus invitații înainte ca Gigi Nețoiu să urce pe scenă

a deschis evenimentul cu un mesaj surprinzător:

„Domnul Gigi Nețoiu candidează la Primăria Capitalei! Bucureștiul are nevoie de un suflu nou, de un suflet, de o stare. Ea lipsește din ultima perioadă. Capitala are nevoie de un om vesel. Vreau să vină un om care să facă un oraș puternic. Care, prin experiența lui, prin harul lui de la Dumnezeu, poate să lucreze pentru oameni.”, a spus actorul, potrivit .

De ce a ales Nețoiu să își lanseze candidatura în Cetate

Gigi Nețoiu a explicat legătura pe care o are cu acel loc:

„Nu am uitat niciodată unde m-am născut. Primul meu loc de muncă a fost la Cetate. A fost o chestie și de drag, de suflet să îmi lansez aici candidatura. Niciodată nu am uitat de unde am plecat. Dumneavoastră nu votați la București, dar aveți copii care știți foarte bine. Nu mai au locuri de muncă.”

El a continuat cu un mesaj despre administrație și responsabilitate: „Eu cred că a venit momentul ca și noi, care am plecat de jos și am muncit și știm ce înseamnă să administrezi.. De fapt, primăria nu este moștenitoare a unei averi. Sunt banii din taxele dvs. În ultimii ani, nimeni nu mai dă socoteală. Vin, promit și apoi nu îi mai găsește nimeni. Cred că, după 45 de ani, la experiența pe care o am, stând în Capitală, pot să fac niște lucruri și pentru oameni.”

Care sunt motivele pentru care Gigi Nețoiu intră în cursa pentru Primăria Capitalei

Încă din vară, Nețoiu anunța în emisiunea Fanatik SuperLiga că va candida. Acesta critica direcția în care s-a dezvoltat Capitala:

„Ne ducem într-o direcție total greşită, s-a văzut în ultimii cinci ani de zile, cu oameni care n-au experiență, care n-au făcut nimic. Eu cred că oamenii de afaceri ar trebui să se implice mai mult. Dom’le, hai să punem unul care a reușit în viață, care a făcut ceva. Tineretul? Foarte bine, să vină și tineri. Eu n-am nimic împotrivă. Eu îi încurajez, am o grămadă de tineri. Am peste o sută şi ceva de oameni cu care lucrez.”

Despre motivele pentru care bucureștenii ar trebui să-l voteze, el a spus:

„Întreabă-mă ce am făcut. Ca să mă votezi, mă întrebi. Am cea mai mare fabrică de Angus din Europa, am fost reprezentant Philip Morris 1995-1998, agricultură pe mai bine de 2.000 de hectare, fabrica de alcool de la Ghidiceni, Vinconul. E foarte greu. Agricultura aici e terminată.

În momentul în care a început războiul cu Ucraina… Toată lumea spunea că nu intră produsele, dar intrau prin Moldova și prin Bulgaria. Eu am rezistat pentru că m-am gospodărit şi am făcut. Foarte greu, la limită. Eu am prins perioada de aproape 15 ani, până se înceapă războiul.”, a mai declarat Nețoiu.