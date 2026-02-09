Administrația locală intră într-o zonă de tensiune fără precedent, după ce Guvernul a anunțat reforma pregătită pentru administrația publică. Reacția edililor a fost rapidă, combinând dialogul instituțional cu protestul colectiv, într-un moment considerat critic pentru autonomia locală.

Ce a declanșat mobilizarea masivă a primarilor

Sute de primari sunt așteptați la București pentru o întâlnire cu premierul Ilie Bolojan, organizată în cadrul , la Palatul Parlamentului. În același timp, peste 1.300 de comune din țară intră într-o grevă de avertisment, un gest catalogat drept fără precedent de conducerea ACoR.

Președintele asociației, Emil Drăghici, a explicat că amploarea reacției reflectă nemulțumirea profundă generată de pachetul de măsuri propus de Executiv.

„Toate aceste măsuri au făcut să umple sala chiar și mâine, la întâlnire să vină încă vreo 200 de colegi în plus și mi-e tare teamă că voi fi forțat de împrejurări să umplem pavilionul expozițional, pentru că toți primarii comunelor din România sunt tare supărați și îndurerați de ceea ce se întâmplă statul românesc”, a declarat acesta.

De ce vorbesc edilii despre încălcarea autonomiei locale

Reprezentanții comunelor acuză Guvernul că a adoptat măsuri fără consultare reală și că acestea afectează direct funcționarea administrațiilor locale. Emil Drăghici susține că presiunea pusă pe primării este excesivă și lipsită de dialog.

„Mâine, timp de două ore, sunt în grevă toate primăriile comunelor din România. Nu s-a mai întâmplat. Niciodată n-au fost măsurile atât de draconice, luate împotriva noastră, trebuia să fim consultați, pentru că aceste măsuri sigur ar fi avut un alt suport, dacă se ținea seama și de aportul nostru”, a afirmat liderul ACoR, potrivit Adevărul.

Când are loc greva și ce urmează după avertisment

este programată marți, între orele 10:00 și 12:00, exact în intervalul întâlnirii cu premierul Ilie Bolojan. Primarii avertizează că, în cazul adoptării reformei în forma actuală, vor declanșa o grevă generală în ziua următoare.

Nemulțumirile sunt amplificate și de majorarea taxelor locale, nu neapărat prin nivel, ci prin momentul impunerii acestora. „Problema să știți că n-a fost neapărat nivelul mare, mai degrabă data la care a fost luată măsura, (…) trosc, ți-au pus-o-n piept, mergeți cu ea înainte”, a spus Drăghici.

Proiectul Executivului prevede reduceri de personal în primării, inclusiv în poliția locală, cu o scădere de 30% a numărului maxim de posturi. Totodată, Guvernul anunță eliminarea fondurilor compensatorii de la bugetul central, mizând pe venituri locale mai mari, o perspectivă pe care mulți primari o consideră nerealistă pentru comunele vulnerabile.