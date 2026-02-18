Construcția de autostrăzi a încetinit, ca ritm, pe parcursul anului trecut, din cauza lipsei de predictibilitate a plăților, care a afectat încrederea constructorului în guvern. În acest context, Sorin Grindeanu, se declară pesimist în legătură cu finalizarea proiectelor până la 31 august.

Construcția de autostrăzi la ritm scăzut

, președintele PSD, s-a arătat pesimist în legătură cu termenul de finalizare a lucrărilor la autostrăzile finanțate prin . Construcțiade autostrăzi a scăzut ca ritm de execuție, atrage atenția politicianul, iar termenele sunt la limită. Fost minstru al Transporturilor, el a arătat că plățile către constructori au fost făcute cu întârziere în ultimele luni.

„Ar trebui să termine în jur de 250 de kilometri de autostradă anul acesta. Sunt pesimist din acest punct de vedere, pentru că orice constructor serios şi orice beneficiar de asemenea serios, care nu minte partenerii, trebuie să-i anunţe foarte clar – «degeaba te apuci să lucrezi, să faci proiecte, să investeşti, că eu nu o să pot să te plătesc decât în ritmul acesta»”, a explicat Sorin Grindeanu la Digi 24.

El a precizat că ritmul de anul trecut a fost mult mai scăzut decât în anii anteriori. Iar acest lucru se datorează lipsei de încredere a în guvern.

„Ritmul în 2025 nu a mai fost cel din anii anteriori. În trei ani s-au făcut 400 de kilometri pentru că a existat încredere reciprocă între mine ca ministru şi constructori. Anul trecut nu a mai fost valabil acest lucru, nu a mai existat predictibilitate. Nu s-au plătit lucrările în modul în care au existat angajamente de plată la începutul anului. Eu stau puţin cu frica în sân pe proiectele din PNRR”, a precizat liderul PSD, Sorin Grindeanu la Digi 24.

Ce probleme au fost identificate

Fostul a avertizat că lucrările pe Autostrada A7 trebuie să se încheie până pe 31 august. La acea dată, șoferii ar trebui să circule de la București la Pașcani, pe autostradă. Potrivit spuselor sale, termenele sunt la limită și există riscul ca investiția să nu se încheie la termenul stabilit.

„Trebuie să meargă până în august autostrada până la Paşcani. Acum a ajuns până la Adjud, înainte de Bacău. Suntem acolo, la limită. Nu că nu are capacitate constructorul. Îl ştim foarte bine. Nu există foarte clar o prioritizare şi o încredere”, a explicat Grindeanu.

Liderul PSD susține că ritmul a scăzut la construcția de autostrăzi pentru că facturile nu se plătesc la timp. În plus, a arătat el, este foarte important să vedem cum va arăta bugetul pentru acest an și ce sume vor fi alocate pentru investiții. Până în august, proiectele PNRR ar trebui să aibă prioritate

„Vreau să văd bugetul. Până în august, prioritatea investiţiilor reprezintă proiectele din PNRR, pentru că atunci se termină aceste proiecte şi trebuie să facem eforturi. Dar nu trebuie să lăsăm nici celelalte proiecte care sunt prin programele operaţionale. Eu sunt un adept al investiţiilor. Am cerut de fiecare dată bani mai mulţi la Ministerul Transporturilor”, a adăugat Sorin Grindeanu.