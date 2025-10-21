După ce a plecat din cadrul ședinței coaliției, președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a transmis marți seară, pe Facebook, un mesaj. Grindeanu a anunțat că premierul Ilie Bolojan va trebui să suporte consecințele politice ale propriilor decizii.

Ce avertisment a transmis Sorin Grindeanu, după ce a plecat din cadrul ședinței coaliției

„Reformele din justiție sunt necesare, trebuie făcute rapid, în deplină transparență și în urma unui dialog real, cu respect față de instituțiile statului.

Toți actorii politici trebuie să colaboreze și am cerut acest lucru în numele PSD. Din păcate, unii mânați mai mult de orgoliu și mai puțin de rațiune, vor să facă aceiași pași care, în trecut, au dus la eșec — riscând de această dată un deznodământ și mai grav: respingerea pe fond.

Pot înțelege dorința lui Ilie Bolojan de a se implica direct în reformele necesare în domeniul justiției. Dar e dator să înțeleagă că nu o mai poate face de unul singur. Este obligatoriu un dialog real cu toți actorii relevanți în domeniu.

Dacă va alege să refuze calea dialogului, va asuma reluarea procedurilor, din nou, pe cont propriu și va eșua și a doua oară, premierul Ilie Bolojan va trebui atunci să suporte consecințele politice ale propriilor decizii.”, a scris Grindeanu, pe pagina sa oficială de .

Ce a spus Ciprian Ciucu după ce Grindeanu a plecat din cadrul ședinței coaliției

Amintim că a confirmat că Sorin Grindeanu a părăsit, marți, ședința coaliției, după ce a fost respinsă ideea creării unui grup de lucru pentru pensiile magistraților.

„Vreau, așa cum e corect, să vă zic ce s-a întâmplat acolo. Domnul Grindeanu, într-adevăr, a venit și a propus, absolut legitim și normal, ‘domnule, hai să deblocăm această situație printr-un grup de lucru’. Și s-a argumentat împotrivă și pentru acest grup de lucru, dar fără ca să ajungem la o decizie. Și nu spun cine, că nu vreau să dau foarte multe informații din interior, dar nu era din partea Partidului Național Liberal.

Cineva a zis un lucru care era împotriva a ceea ce susținea domnul Grindeanu. În acel moment, domnul Grindeanu n-a mai așteptat să avem o decizie, dacă facem sau nu grupul de lucru, și a părăsit ședința coaliției”, a spus Ciucu.

Ce a declarat Ciprian Ciucu despre PSD

„Adică, din punctul meu de vedere, putea să mai rămână și să vedem care este, până la urmă, decizia. Adică mi s-a părut puțin forțată plecarea de la ședință și, din păcate, este a treia oară când PSD pleacă în timpul discuțiilor până să epuizăm toate punctele de pe ordinea de zi.

Ceea ce spun este că trebuie să deblocăm această coaliție, pentru că prezența Partidului Social Democrat, că este partidul cel mai mare, până la urmă, din coaliție, este foarte importantă.

Am zis deja acest lucru public, sunt momente de blocaj. Ea nu este complet blocată, drept dovadă, astăzi s-au luat câteva decizii, dar este foarte important și vreau să dau un mesaj de responsabilitate și nu unul prin care să fiu perceput că atac Partidul Social Democrat, din contră. Noi ne dorim cu toții ca Partidul Social Democrat să fie parte a coaliției mai departe și să deblocăm toate aceste teme”, a mai adăugat prim-vicepreședintele PNL.