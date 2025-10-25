Sorin Grindeanu, liderul interimar al PSD, a anunțat că luni va avea loc o întâlnire cu reprezentanții PSD București pe subiectul pentru Primăria Capitalei. El a precizat că favorit e Daniel Băluță, actualul primar al Sectorului 4.

Ce a spus Grindeanu despre alegerile pentru Primăria Capitalei

„Luni vom avea întâlnire cu restul organizației, pe care am și stabilit-o. Gabi Firea și cu primarii de sector, președinții de sector, cu organizația București. Da, în acest moment, și pe sondajele pe care le avem, Daniel (Băluță – n.r.) este favorit în a fi candidatul PSD la Primăria București și pleacă cu prima șansă.

Eu sunt bucuros că de data aceasta pare că toată lumea trage la aceeași căruță. Să știți că și la Buzău și la Primăria București, PSD se bate în sens electoral în a câștiga, evident. Aici cu mai puține emoții”, a declarat, sâmbătă, Sorin Grindeanu.

Cum a anunțat Gabriela Firea că nu va candida la Primăria Capitalei

Tot sâmbătă, fostul primar general Gabriela Firea a anunțat că de această dată nu va candida pentru un nou mandat. În mesajul său, ea pe Marcel Ciolacu, fostul lider PSD.

„Nu am trădat şi nu voi trăda, cum au procedat unii colegi de-ai noștri, inventând tot felul de pretexte.

Ca președintă PSD București, am depus şi voi depune în continuare eforturi pentru ca niciodată candidatul nostru să nu fie în postura în care am fost eu anul trecut: candidatul “deocamdată”, apoi lansată în cursă ca variantă de a salva imaginea partidului şi lista de consilieri generali, fără vreun fel de sprijin logistic şi politic – doar la sectoare s-a negociat candidatură pe alianță de trei partide -, boicotată prin candidați “iepurași”, menținuți în cursă şi răsplătiți ulterior chiar de către colegi de-ai noștri, campanii on line împotriva mea finanțate chiar din fondurile partidului. Pare greu de crezut, dar e purul adevăr pe care îl cunosc din interior mulți colegi.

Da, cine s-a chinuit să-mi sape mie groapa politică a căzut în ea, deși asta nu-mi aduce vreo mulțumire. Reușita mea ar fi însemnat un succes comun, al echipei social-democrate din București şi din întreaga țară, o garanție pentru continuarea investițiilor din Capitală”, a transmis Gabriela Firea,