Acasa » Politică » Grindeanu, la dezbaterea moțiunilor de cenzură: „România are nevoie de stabilitate și de rezultate, nu de circ”

Grindeanu, la dezbaterea moțiunilor de cenzură: „România are nevoie de stabilitate și de rezultate, nu de circ”

Selen Osmanoglu
07 sept. 2025, 14:51
Grindeanu, la dezbaterea moțiunilor de cenzură: „România are nevoie de stabilitate și de rezultate, nu de circ”
Sursa foto: Facebook

Sorin Grindeanu a declarat că PSD nu va vota nicio moțiune. „Refuzăm haosul”, a mărturisit liderul formațiunii politice.

Cuprins

  • „PSD respinge toate moțiunile AUR”
  • „Asta înseamnă să fii ipocrit”
  • „AUR este doar un cameleon politic”

„PSD respinge toate moțiunile AUR”

„Vreau să fiu limpede de la bun început: PSD respinge toate moțiunile AUR. PSD nu va vota nicio moțiune, pentru că refuzăm haosul. România are nevoie de stabilitate și de rezultate, nu de circ. Aceste moțiuni ale AUR sunt doar un exercițiu de pură demagogie”, a declarat Grindeanu, conform Agerpres.

„Doamnelor și domnilor de la AUR, țipați ipocrit zi de zi cum sunteți de partea poporului, dar când se închide live-ul, sunteți doar de partea bogaților, a banilor și a privilegiilor, altfel nu v-ați opune prin moțiune de cenzură unor măsuri absolut corecte pe care noi, cei de la PSD, le-am introdus în aceste legi de asumare”, a adăugat el.

„Asta înseamnă să fii ipocrit”

„Tot voi vă opuneți ca spitalele private bogate să plătească atunci când transferă un pacient nejustificat la stat! Să protejezi, fără rușine, interesul medical privat, după ce te-ai plimbat în campanie pe la oamenii sărmani în caravane medicale – asta înseamnă să fii ipocrit și să urmezi doar interesele unor sponsori politici, de AUR! Și vă opuneți – da, vă opuneți – din greu- să reducem drastic numărul membrilor în Consiliile de Administrație și să tăiem indemnizațiile nesimțite”, a declarat Sorin Grindeanu.

„Dar, în același timp, liderii voștri – liderii AUR, se înghesuie să pună mâna pe contracte de avocatură bănoase prin care să îi apere în instanțe pe cei mai bogați dintre bugetari! Contra cui? Contra statului, evident! Acesta este populismul în forma lui pură: nu de doi bani, ci pe mulți bani! Asta înseamnă să te lauzi inconștient în campanie că dai afară jumătate de milion de bugetari, iar azi să îi aperi cu dinții tocmai pe super-bugetarii cu mii de euro la stat”, a adăugat acesta.

„AUR este doar un cameleon politic”

„Indignarea AUR durează doar câteva minute, cât pentru un video pe Tik-Tok. În Parlament, doar apărați privilegiile! De fapt, AUR este doar un cameleon politic, perfect capabil să se contrazică azi cu ce a spus ieri, doar ca să demonstreze întotdeauna că este contra – nu contează la ce”, a spus liderul PSD.

„Voi credeți că a fi contra înseamnă să fiți anti-sistem. Nu! Asta demonstrează doar că oportunismul este singura voastră ideologie”, a adăugat.

