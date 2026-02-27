Guvernul ne amăgește iar. Tăierile de impozit nu vor mai fi adoptate azi. De ce s-a oprit Ilie Bolojan în mijlocul drumului (VIDEO)

Taxele și impozitele nu se mai taie astăzi. Proiectul de lege care prevede tăierile de impozite nu are avizele necesare. CES analizează încă proiectul și nu l-a avizat, motiv pentru care măsura mult așteptată nu va mai fi dezbătută și adoptată astăzi.

Până când se amână tăierile de impozite

Liderii Coaliției de guvernare au stabilit reducerea taxelor locale pentru persoanele cu handicap, pentru imobilele vechi, dar și pentru mașini, cu promisiunea că proiectul va fi adoptat în următoarea ședință de guvern, adică azi. Doar că tăierile de impozite nu au mai ajuns pe ordinea de zi a ședinței de .

Președintele Consiliului Economic și Social, Sterică Fudulea, a explicat în direct pe B1TV că proiectul care vizează tăierea de impozite nu a primit momentan toate avizele necesare de la ministere.

„În momentul în care toată procedura interministerială va fi definită, va ajunge și la CES, iar colegii mei își vor spune punctul de vedere și vom decide.

Când primim orice inițiativă a Guvernului, noi răspundem prompt și, chiar dacă, conform regulamentului, avem o singură ședință pe săptămână, săptămâna aceasta ne-am văzut de trei ori pentru a discuta inițiativele Guvernului. La noi ajunge după ce se termină procesul de avizare interministerială.”, a declarat Sterică Fudulea, președintele CES.

Așa că rămâne pe săptămâna viitoare.

Ce taxe ar fi trebuit reduse

Una dintre măsuri vizează o cotă de reducere la impozitul pe clădiri pentru imobilele vechi de peste 100 şi de peste 50 de ani. Astfel, cota de reducere destinată impozitului pentru clădiri mai vechi de 100 de ani va fi de 25%, în timp ce cota de reducere destinată impozitului pe clădiri între 50 şi 100 de ani va fi de 15%.

De asemenea, a stabilit, în unanimitate, cotele de reducere destinate impozitelor pentru clădiri şi maşini pentru persoanele cu handicap grav şi accentuat.

Concret, persoanele cu handicap grav vor beneficia de o reducere de 50%, iar persoanele cu handicap accentuat vor beneficia de o reducere de 25%, dar cu introducerea unor plafoane valorice.

Noile măsuri fiscale ar trebui să vină în contextul în care, la începutul anului 2026, impozitele pe locuințe au fost majorate cu aproximativ 80%, creștere care a rezultat, în mare parte, din eliminarea mai multor excepții de la baza de impozitare.