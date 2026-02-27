B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Guvernul ne amăgește iar. Tăierile de impozit nu vor mai fi adoptate azi. De ce s-a oprit Ilie Bolojan în mijlocul drumului (VIDEO)

Guvernul ne amăgește iar. Tăierile de impozit nu vor mai fi adoptate azi. De ce s-a oprit Ilie Bolojan în mijlocul drumului (VIDEO)

Adrian A
27 feb. 2026, 10:56
Guvernul ne amăgește iar. Tăierile de impozit nu vor mai fi adoptate azi. De ce s-a oprit Ilie Bolojan în mijlocul drumului (VIDEO)
Premierul Ilie Bolojan (PNL). Sursa foto: Guvernul României / Facebook
Cuprins
  1. Până când se amână tăierile de impozite
  2. Ce taxe ar fi trebuit reduse

Taxele și impozitele nu se mai taie astăzi. Proiectul de lege care prevede tăierile de impozite nu are avizele necesare. CES analizează încă proiectul și nu l-a avizat, motiv pentru care măsura mult așteptată nu va mai fi dezbătută și adoptată astăzi.

Până când se amână tăierile de impozite

Liderii Coaliției de guvernare au stabilit reducerea taxelor locale pentru persoanele cu handicap, pentru imobilele vechi, dar și pentru mașini, cu promisiunea că proiectul va fi adoptat în următoarea ședință de guvern, adică azi. Doar că tăierile de impozite nu au mai ajuns pe ordinea de zi a ședinței de Guvern.

Președintele Consiliului Economic și Social, Sterică Fudulea, a explicat în direct pe B1TV că proiectul care vizează tăierea de impozite nu a primit momentan toate avizele necesare de la ministere.

„În momentul în care toată procedura interministerială va fi definită, va ajunge și la CES, iar colegii mei își vor spune punctul de vedere și vom decide.

Când primim orice inițiativă a Guvernului, noi răspundem prompt și, chiar dacă, conform regulamentului, avem o singură ședință pe săptămână, săptămâna aceasta ne-am văzut de trei ori pentru a discuta inițiativele Guvernului. La noi ajunge după ce se termină procesul de avizare interministerială.”, a declarat Sterică Fudulea, președintele CES.

Așa că rămâne pe săptămâna viitoare.

Ce taxe ar fi trebuit reduse

Una dintre măsuri vizează o cotă de reducere la impozitul pe clădiri pentru imobilele vechi de peste 100 şi de peste 50 de ani. Astfel, cota de reducere destinată impozitului pentru clădiri mai vechi de 100 de ani va fi de 25%, în timp ce cota de reducere destinată impozitului pe clădiri între 50 şi 100 de ani va fi de 15%.

De asemenea, Coaliţia a stabilit, în unanimitate, cotele de reducere destinate impozitelor pentru clădiri şi maşini pentru persoanele cu handicap grav şi accentuat.

Concret, persoanele cu handicap grav vor beneficia de o reducere de 50%, iar persoanele cu handicap accentuat vor beneficia de o reducere de 25%, dar cu introducerea unor plafoane valorice.

Noile măsuri fiscale ar trebui să vină în contextul în care, la începutul anului 2026, impozitele pe locuințe au fost majorate cu aproximativ 80%, creștere care a rezultat, în mare parte, din eliminarea mai multor excepții de la baza de impozitare.

Tags:
Citește și...
Dimineață agitată la Guvern. După ce s-a anunțat că nu se adoptă reducerea taxelor și impozitelor, Bolojan s-a sucit. A aprobat ceva, dar nu tot
Politică
Dimineață agitată la Guvern. După ce s-a anunțat că nu se adoptă reducerea taxelor și impozitelor, Bolojan s-a sucit. A aprobat ceva, dar nu tot
Nicușor Dan a promulgat legea pensiilor magistraților. Ce mesaj a transmis președintele despre echitate și ce promisiuni le face magistraților
Politică
Nicușor Dan a promulgat legea pensiilor magistraților. Ce mesaj a transmis președintele despre echitate și ce promisiuni le face magistraților
Ședință la Guvern. Miniștrii chemați să adopte noi măsuri pentru reducerea riscului de neplată a accizelor şi TVA
Politică
Ședință la Guvern. Miniștrii chemați să adopte noi măsuri pentru reducerea riscului de neplată a accizelor şi TVA
CTP: „Dl Miruță mi-a amintit de dl Coldea”. Cu ce animal l-a comparat pe controversatul Caragea (VIDEO)
Politică
CTP: „Dl Miruță mi-a amintit de dl Coldea”. Cu ce animal l-a comparat pe controversatul Caragea (VIDEO)
CTP: Grindeanu reușește să fie și cu buzele unse, și cu slănina în pod, ca să nu folosesc o altă expresie românească. Minte ordinar, cu vocația lui de actor ratat de teatru de provincie (VIDEO)
Politică
CTP: Grindeanu reușește să fie și cu buzele unse, și cu slănina în pod, ca să nu folosesc o altă expresie românească. Minte ordinar, cu vocația lui de actor ratat de teatru de provincie (VIDEO)
Radu Miruță a dat detalii despre vârsta de pensionare la militari: „S-a creat un narativ nedrept pentru Ministerul Apărării” (VIDEO)
Politică
Radu Miruță a dat detalii despre vârsta de pensionare la militari: „S-a creat un narativ nedrept pentru Ministerul Apărării” (VIDEO)
Băsescu: „Ceea ce se vede sunt blocajele pe care le creează în general PSD-ul”. Ce ar trebui să facă Nicușor Dan, în viziunea fostului președinte
Politică
Băsescu: „Ceea ce se vede sunt blocajele pe care le creează în general PSD-ul”. Ce ar trebui să facă Nicușor Dan, în viziunea fostului președinte
Radu Miruță, reacție dură după refuzul PSD privind propunerea USR pentru Avocatul Poporului: „De asta le e frică” (VIDEO)
Politică
Radu Miruță, reacție dură după refuzul PSD privind propunerea USR pentru Avocatul Poporului: „De asta le e frică” (VIDEO)
Radu Miruță acuză șicane din partea PSD, prin interpuși, pe când „miniștrii lor nici nu-și găsesc diplomele” (VIDEO)
Politică
Radu Miruță acuză șicane din partea PSD, prin interpuși, pe când „miniștrii lor nici nu-și găsesc diplomele” (VIDEO)
Concluzia lui Băsescu la scandalul din coaliție: „Grindeanu dă din gură, iar Bolojan aduce bani în țară”
Politică
Concluzia lui Băsescu la scandalul din coaliție: „Grindeanu dă din gură, iar Bolojan aduce bani în țară”
Ultima oră
13:38 - Risc crescut de inundații în sudul și vestul țării, avertizare hidrologică extinsă. Ce județe sunt sub cod portocaliu
13:16 - Acordul UE-Mercosur intră în vigoare provizoriu. Anunțul făcut de Ursula von der Leyen la Bruxelles
13:02 - Dimineață agitată la Guvern. După ce s-a anunțat că nu se adoptă reducerea taxelor și impozitelor, Bolojan s-a sucit. A aprobat ceva, dar nu tot
12:55 - Avertisment Salvamont pentru schiorii care ies din pârtii. Ce pericole ascunde schiatul în zone neamenajate
12:48 - Pregătiri de război în Orientul Mijlociu. Statele Unite și-a retras personalul neesențial din Israel. Oficialii din Tel Aviv testează protocoalele de securitate civilă
12:14 - Concedii medicale începute sâmbăta, sub lupa autorităților. Cum a apărut această practică
12:05 - Starețul unei cunoscute mănăstiri din Iași, condamnat definitiv. Polițiștii l-au depistat băut la volan
11:58 - Dacia C-Neo dezvăluită accidental în Franța. Cum arată viitorul model Daci (GALERIE FOTO)
11:32 - Poker Texas Hold’em: Regulile Complete
11:24 - Strategii Avansate la Pariuri pe Cornere