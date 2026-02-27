Nicușor Dan a anunțat, într-o postare publicată în această dimineață, promulgarea legii privind pensiile magistraților, după publicarea deciziei Curții Constituționale în Monitorul Oficial. Mesajul șefului statului pune accent pe echitate, încredere publică și pe rolul esențial al magistraților în funcționarea statului.

Ce înseamnă promulgarea legii

„Am promulgat în această dimineață legea privind pensiile magistraților, în urma publicării în Monitorul Oficial a deciziei .” Astfel, președintele indică finalizarea unui proces legislativ intens dezbătut în spațiul public.

Promulgarea este prezentată ca o consecință directă a respectării deciziilor Curții Constituționale, subliniind funcționarea mecanismelor statului de drept. În același timp, mesajul sugerează că momentul marchează o etapă așteptată de societate, într-un context în care tema pensiilor speciale a generat constant controverse și presiune publică.

Șeful statului leagă explicit reforma de percepția de corectitudine socială, sugerând că modificarea sistemului răspunde unei nemulțumiri larg răspândite: „Recalibrarea modului de calcul al acestor pensii este un gest de echitate, așteptat de societatea noastră.”

extinde miza dincolo de domeniul justiției, plasând reforma pensiilor într-o strategie mai amplă de refacere a relației dintre instituții și cetățeni: „Încrederea cetăţenilor în stat se recâştigă atunci când reformele aşteptate de societate devin realitate.” Mesajul transmite ideea că acțiunea concretă este esențială pentru credibilitatea statului.

Ce mesaj transmite către magistrați și ce promisiuni face

„Îi asigur pe magistrați că munca lor este respectată, iar importanța lor în arhitectura statului este pe deplin recunoscută.” Președintele încearcă să echilibreze discursul public, delimitând reforma pensiilor de evaluarea rolului magistraților. El subliniază că modificările legislative nu pun sub semnul întrebării contribuția acestora la funcționarea statului. „Voi susține măsurile legislative și administrative cerute de corpul profesional pentru optimizarea condițiilor în care își desfășoară activitatea.”

Această promisiune indică deschidere către dialog și sprijin instituțional, sugerând că reforma este însoțită de angajamentul pentru îmbunătățirea condițiilor de muncă din sistemul judiciar.