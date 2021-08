Îl demite Florin Cîțu pe ministrul Justiției, Stelian Ion? Reacția premierului: „Sunt de acord cu domnul președinte Iohannis”

Continuă presiunile pe Stelian Ion, ministrul Justiției, din partea USR-PLUS. După ce Klaus Iohannis l-a criticat pe oficialul de MJ, premierul Florin Cîțu și-a exprimat punctul de vedere.

Sunt așteptări mai mari de la Ion, este concluzia lui Cîțu.

„Sunt de acord cu domnul președinte, cam cu totul. Noi avem așteptări… Am spus ‘hai să stăm la masă, să discutăm”. Obiectivele noastre rămân aceleași. Desființarea SIIJ, modificarea legilor justiției.

Trebuie să recunoaștem că poate nu am găsit mereu cea mai bună soluție, dar sunt proiecte pe care ministrul va trebui să le împingă de la spate și are toată susținerea mea (…) Dialogul are un rol important în acest angrenaj”, a declarat Florin Cîțu.

Întrebat punctual, dacă are în vedere demiterea lui Stelian Ion, premierul a refuzat să se pronunțe.

„Nu discut despre aceste lucruri în public”, a declarat Cîțu.

Schimb de replici între Klaus Iohannis și Florin Cîțu

Miercuri, Iohannis a vorbit despre sincopele din coaliția de guvernare. Stelian Ion se numără printre cei care i-a nemulțumit.

„Mai sunt multe lucruri care nu funcţionează. Bunăoară, SIIJ nu a fost desfiinţată, chit că toată lumea s-a lăudat că aşa va face, ministrul Justiţiei nu a găsit încă calea potrivită, legile justiţiei – nici nu există un proiect acceptat în coaliţie şi sunt şi eu nemulţumit de aceste lucru.

Sunt şi alte, şi alte reforme care au fost promise şi deocamdată auzim că se întâlnesc şi se discută, deci mai este mult de lucru, dar această formulă sunt convins că poate să funcţioneze”, a explicat Iohannis.

Stelian Ion a venit cu explicația.

„Soluția pentru deblocarea proiectului de desființare a SIIJ și a legilor justiției este una simplă: respectarea angajamentelor asumate în programul de guvernare și în relația cu Uniunea Europeană.

(…) Desființarea SIIJ putea fi realizată încă din februarie, de când Ministerul Justiției a propus proiectul și a fost aprobat și susținut de Guvern. Ministerul Justiției a transmis forma corectă, avizată favorabil și de Comisia de la Veneția, pe care UDMR o ignoră cu bună-știință. Criticile cred că ar trebui îndreptate înspre UDMR, nu înspre Ministerul Justiției”, a explicat Ion.