Ilie Bolojan, conferință de presă. Premierul prezintă măsurile fiscale: „Propunem un pachet care urmărește să reducă acest deficit și să apropie cheltuielile de venituri” / Norma didactică va crește cu două ore pe săptămână UPDATE

Premierul susține miercuri, de la ora 17.00, la , o conferință de presă în cadrul căreia va detalia pachetul de măsuri fiscale pregătit de Guvern pentru a face față deficitului bugetar excesiv.

Ilie Bolojan a declarat că deficitul actual este cel mai mare din UE și al doilea din ultimii 30 de ani.

Suntem în fața unui pachet care propune o corectare a deficitului bugetar pe care îl înregistrează țara noastră. așa cum am prezentat săptămâna trecută, deficitul și absorbția fondurilor europene sunt două urgențe pe care tebuie să le corectăm

Suntem într-o situație nu foarte diferită, dar suntem în ceasul al zecelea. Trebuie să le explicăm oamenilor cât de gravă este situația. Din 100 de lei încasați de la cetățeni, sub formă de taxe și impozite, România a cheltuit 132 de lei cu 32 de lei mai mult, pe care i-a împrumutat. Vă rog să vă gândiți dacă o familie va cheltui cu 30% mai mult decât câștigă, cât ar putea rezista.

Dacă nu am face nimic sau am mai lungi foarte multe aceste măsuri ar fi câteva consecințe precum intrarea în incapacitate de plată. Ar însemna că creditorii noștri nu ne-ar mai împrumuta și nu am putea acoperi cheltuielile statului, inclusiv salariile și pensiile.

Propunem un pachet fiscal care își propune să reducă acest deficit și să apropie cheltuielile de venituri.

Ar fi bine dacă am putea să facem această corecție scăzând cheltuielile statului. Acest lucru este imposibil deoarece nu se poate face de pe o zi pe alta. Avem venituri fiscale printre cele mai mici din țările UE, din PIB pentru că la aproape taxele suntem în jumătatea de jos a clasamentului și pentru că avem o evaziune fiscală importantă și o fraudare a fondurilor publice.

Aceste măsuri țin în principal de venituri structurale, greu de schimbat pe termen lung, cheltuieli structurale și pe aceasta e concentrarea primului pachet

Al doilea pachet, care va fi adoptat la finalul lui iulie, se va concentra pe corectarea nedreptăților și îndeplinirea jaloanelor pentru a putea accesa fondurile europene

Vom reașeza TVA pe două cote. Vom reașeza TVA la două cote: Azi avem trei cote, de 5, 11 și 19%. Propunem reașezarea la 11 % și 21%La cota redusă vor rămîne medicamentele, alimentele serviciile de apă și canalizare, cărțile, lemnele de foc și energia termică, Propunem ca și industria HORECA să rămână la același nivel. Acest lucru se va face astfel încât în octombrie să se facă o analiză ca să vedem dacă au crescut încasările. Dacă nu vor crește, si această industrie are șanse să intre la cota de 21%

Creșterea accizelor va fi de 10% pentru băuturile alcoolice, pentru combustibili. La motorină va funcționa un mecanism de rambursare parțială către companiile de transport.

Taxarea suplimentară a capitalului

Va fi adoptată o măsură care va intra în vigoare de la 1 ianuarie de majorare a impozitului pe dividende la 16%. Va fi o taxă suplimentară a profiturilor băncilor. Băncile din România au unul dintre cele mai bune randamenturi ale capitalurilor. Vom suprataxa toate câștigurile din jocurile de noroc

Pensiile vor fi taxate cu CASS

Creșterea numărului de contributori. Avem peste 6 milioane de contributori și 16 milioane de beneficiari. Cu aceste dezechilibre nu avem cum să asigurăm salarizare bună, servicii. Vor fi două direcții. Aplicarea CASS la pensile mari pentru 3.000 de lei și eliminarea unor excepții ca să creștem numărul de contribuabili la 8 milioane.

La o pensie de 4.000 de lei se va plăti 10% din diferența până la 3000 de lei. Va fi o taxă de 100 de lei.

Vom propune o măsură temporară ca și anul viitor pensiile și salarile din sectorul public să rămână plafonate. A fost o majorare importantă în 2023 de peste 20% pentru salariile bugetare și de 30% pentru pensii.

Tăierea burselor școlare

Se va propune creșterea normei didactice cu două ore în preuniversitar și universitar. Acest lucru nu va afecta drepturile salariale, dar va duce la reașezarea numărului de ore. Numărul de ore, azi la plata cu ora care înseamnă peste 30.000 de ore didactice se va reduce la jumătate și statul va face niște economii care vor merge tot la educație

Reforma burselor nu este o măsură populară, dar în ultimii ani a fost o creștere ca nu mai poate fi suportată, mai ales pentru elevi. Acum trei ani aveam 188 de milioane de lei și anul trecut am ajuns la 4,7 miliarde lei, o creștere de zeci de ori

Am ajuns ca printr-o aplicare neconformă să avem clase întregi cu burse de merit, dar care la bacalaureat iau note de 5 sau 7 sau nu iau bacalaureatul. Nu mai știm ce înseamnă meritul. Vom rămâne cu cele două burse: bursele de merit, acordate în număr limitat, iar cele sociale vor fi acordate pentru sprijinirea copiilor din familiile defavorizate.

Reducerea cheltuilelor la companiile de stat

În etapa a doua, vom veni cu completări care țin de elemente importante legate de pensiile speciale, jalon PNRR. Vom face reforma instituțiilor autofinanțate – ASF, ANCOM, ANRE, reforma companiilor de stat – cheltuieli mai eficiente reducerea subvențiilor – reforma administrației publice locale, reanalizare unor sporuri aplicate în cascasdă.

Avem ministere care au aplicat sporuri de 50% și care practic și-au dublat salariile. Vom actualiza redevențele și vom valorifica mai bine activele statului.

Dacă la finalul anului 2026 se vor constata că direcția pe care mergem se încadrează în estimările asumate, vor putea fi reanalizate măsurile pentru a fi stabilite pe termen lung.

Al doilea pachet îndeplinește jaloane pentru absorbția fondurilor europene și corectează greșeli administrative pentru a pune România din nou pe drumul cel bun și pentru a reda încrederea și speranța cetățenilor

Despre promisiunea lui Nicușor Dan de a nu crește TVA și despre tăierea banilor de la partide

Prin rectificarea bugetară veți vedea această măsură pentru că în vremurile grele, toată lumea, demnitari, oameni care câștigă mai bine trebuie să contribuie la acest efort. Toate aceste lucruri se vor rezolva la rectificarea bugetară.

La instalarea acestui guvern, domnul președinte mi-a solicitat să facem tot ce este posibil să nu creștem TVA. Din păcate, analizând soluțiile pe care piețele le acceptă, purtând discuții pe pachetul fiscal, am ajuns la această soluție pe care guvernul și-o asumă pentru a evita riscul de retrogradare permanentă.

Despre primele acordate judecătorilor CCR

Din câte știu, este o prevedere care este trecută în legislația care ține de CCR. Ele sunt legale, dacă au bani să le dea. Cred că sunt imorale, în contextul actual. Dacă nu au bani, atunci cred că s-ar putea încadra în bugetul pe care îl au. Rectificarea bugetară va fi negativă.

Raportul privind stadiul reducerii cheltuielilor bugetare asumate de fostele guverne în Palament. Cine sunt vinovați?

Dacă la fiecare reglementare găsim portițe, creăm excepții, întotdeauna rezultatele estimate vor fi invalidate de realitate. Am încercat să explic că dacă vrem să obținem niște indicatori, trebuie să elimină cât mai multe excepții. Una din marile noastre probleme de credibilitate este că de multe ori am spus una și a rezultat altceva.

Despre ajutorul pentru Moldova și Ucraina se schimbă?

Angajamentele pe componenta de apărare vor rămâne cele pe care ni le-am asumat. Să nu uităm că România a semnat angajamente pentru creșterea cheltuielilor de apărare.

Cum veți implementa măsurile în contextul protestelor? Veți primi reprezentanții sindicatelor la discuții?

Cei din Sănătate nu au motiv să facă grevă pentru că nu le sunt afectate drepturile salariale. Există doar categoria TESA care este afectată de sporul de condiții vătămătoare. Medicii și asistentele nu au niciun fel de afectare. Am avut un contact cu sindicatele, mâine sau poimâine ne vom întâlni pentru a discuta propunerile. În condiții în care sunt observații pertinente, avem câteva zile pentru a fi analizate și dacă sunt bune nu văd de ce nu ar fi acceptate.

Despre procentul cu care vor fi reduse subvențiile partidelor

Voi propune o reducere a subvențiilor pentru partide. Ele au scăzut foarte mult față de anul trecut. Dar cred că și partidele și cei care au câștiguri foarte bune din companiile de stat, din administrația au avut foarte mult de câștigat în ultimii de ani.

De ce s-a pornit cu majorarea de TVA și nu cu reorganizarea statului?

Trebuie să luăm măsuri urgente care sunt acceptate în analiza cheltuielilor unei țări în analizele financiare. Dat fiind această urgență de a evita intrarea în incapacitate de plată, acest pachet răspunde aceste urgențe.

Am descoperit un nou comitet special care avizează investițiile străine. Orice investitor străin achită o taxă de 10.000 de euro pentru fiecare ședință au o indemnizație de 30% din salariul unui ministru. Pentru a reduce indemnizația la 0 sau pentru a reduce numărul membrilor la 5 este nevoie să prindem Parlamentul în sesiune.

Despre reducerea sinecurilor din consilii de administrații

Unul din lucrurile enunțate este legat de reforma companiilor. Toate ministerele au ca sarcină să verifice situația tututor companiilor unde statul este acționar majoritar. Peste tot unde vom constata lucruri care ies din decor le om corecta. Unde avem bugete aprobate vom cere rectificare de buget. Să-și reducă personalul auxiliar, care nu e implicat direct în producție, să crească eficiența. O companie de stat ineficientă înseamnă un preț al kilowattului mai mare, o subvenție mai mare în zona feroviară. Orice ineficiență are un cost pe care indirect tot cetățenii îl plătesc. Voi prezenta transparent toate aceste date poate pe unii măcar îi mai prinde rușinea.

Despre investițiile prin PNDL – Anghel Saligny

Cu toții ne-am dori ca toate investițiile să continue, dar nu există suficienți bani. Fie ne facem că nu vedem, fie facem o analiză, vedem ce e finanțat din fonduri europene, constatăm ce nu e la fel de urgent, ce poate intra într-o formă de punere în siguranță, să prioritizăm aceste lucruri.

Până la 1 august trebuie să prioritizăm proiectele. În cursul lunii iulie vom închide aceste analize. O bună parte din programele la administrarea fondului pentru mediu vor fi suspendate anul acesta. În toamnă vom face o analiză pentru anul viitor

Despre introducerea concediilor fără plată pentru bugetari. Unele instituții și-au introdus sporurile în salarii sau le-au schimbat numele – la magistrați – se numește „condiții grele de muncă”

Nu există o rețetă unică pentru a reduce cheltuielile. Fiecare responsabil public, ministru, primării vor avea mai multe instrumente la dispoziție pe care le pot folosi nu ai faci promovări, nu mai faci angajări etc. Nu dai toate sporurile la maxim când știi că nu ai bani de salarii. Asta e răspunderea ta, nu te forțează nimeni să mergi cu sporurile la maxim.

Nu văd nicio problemă constatând că nu poți reduce posturile, să nu poți recurge la această situație și când volumul de muncă revine la normal toată lumea revine la normalitate. Fiecare instituție poate lua măsurile necesare pentru a se încadra în bugete. Nu poți să iei niște măsuri și apoi să vezi că aparatul public și-a făcut detașări, și-am mai mutat sporurile iar la final efectul reducerilor e foarte scăzut. Împotriva celor care nu vor înțelege că e un efort pe care trebuie să-l facem cu toții vom lua măsuri de sancționare.

Despre disponibilizări la stat

Nu cred că este bine să aruncăm procente în piață pentru că situațiile sunt diferite de la o instituție la alta. Cred că trebuie să calculăm încărcarea de personal pentru a funcționa cît mai bine cu costuri minime. Acest lucru tebuei să se facă în toate instituțiile. La Cancelaria prim-ministrului, se va face acest calcul și dacă se va ajunge la o reducere de personal.

„În discuții se află majorarea cotei generale de TVA de la 19% la 21%”

Vicepremierul Dragoș Anastasiu a anunțat încă de marți seară că anunțul oficial privind pachetul de măsuri fiscale este așteptat cel mai probabil astăzi sau mâine.

„O să fie iarăși o ordonanță trenuleț, cred că mâine va fi decizia finală și veți vedea atunci când vom ieși. Din păcate, cu foarte puțin timp de consultare pentru că suntem cu spatele la zid. Pe 7 iulie, noi trebuie să avem un pachet trecut prin legiferare. Dacă nu-l avem, vine vara, ajunge în septembrie, perioadă în care nu scăpăm de cel mai crunt scenariu imaginat, anume scăderea ratingului de țară la junk”, a declarat vicepremierul Dragoș Anastasiu, potrivit .

„Pe listă se află și majorarea accizelor”

Tot astăzi au fost făcute publice o parte din măsurile discutate între Guvern și Comisia Europeană, printre care se numără creșteri de taxe estimate la 10,6 miliarde de lei în acest an.

De asemenea, în discuții se află majorarea cotei generale de TVA de la 19% la 21%, începând cu 1 august, și creșterea cotei reduse de TVA de la 9% la 11% pentru alimente, medicamente, apă și pesticide.

Pe listă se află și majorarea accizelor pentru carburanți, alcool, tutun și zahăr, aspect despre care premierul Ilie Bolojan a făcut referiri încă de săptămâna trecută.