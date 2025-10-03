B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Ilie Bolojan, despre întârzierea reformelor promise: „Dacă am fi avut un singur partid în guvernare, sigur anumite decizii ar fi fost luate mai repede” (VIDEO)

Ilie Bolojan, despre întârzierea reformelor promise: „Dacă am fi avut un singur partid în guvernare, sigur anumite decizii ar fi fost luate mai repede” (VIDEO)

George Lupu
03 oct. 2025, 15:11
Ilie Bolojan, despre întârzierea reformelor promise: Dacă am fi avut un singur partid în guvernare, sigur anumite decizii ar fi fost luate mai repede (VIDEO)
Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Cuprins
  1. Ilie Bolojan, despre scăderea cheltuielilor
  2. Avertismentul transmis de Ilie Bolojan dacă reformele vor întârzia

Ilie Bolojan a explicat vineri, în cadrul unei conferințe de presă, de ce după 100 de zile de la preluarea mandatului Guvernul a reușit să adopte doar pachetul de măsuri ce vizează creșteri de taxe, în timp ce celelalte măsuri pentru scăderea deficitului bugetar sunt blocate.

Ilie Bolojan, despre scăderea cheltuielilor

Ilie Bolojan a precizat că fiind o coaliție formată din patru partide, procesul decizional este mai dificil:

“Atunci când ești într-o coaliție de patru partide, deciziile nu se iau foarte ușor. Dacă am fi avut un singur partid în guvernare, sigur anumite decizii ar fi fost luate mai repede. Aceasta este realitatea pe care nu o putem ocoli. Uneori dezbaterea este bună pentru că ies poate cele mai bune idei dintr-o dezbatere”.

Premierul a recunoscut că anumite măsuri s-ar fi putut lua mai bine:

“Da, în condițiile date poate puteam face mai mult dacă eram mai coerenți, dacă eram mai solidari între noi și dacă acționam ceva mai hotărât. Pe administrație eu cred că lucruile sunt rezolvate.

În afară de discuția legată de cuantumul de reducere pe care toți colegii îl recunosc că este o necesitate, doar forma în care se face acest  lucru este de discutat. Săptămâna viitoare vom avea o decizie finală. Cu cât mai repede se clarifică și celelalte lucrui care țin de administrația centrală, care și ea trebuie să intre în acest pachet și celelalte puncte pe care le-am prezentat, cu atât mai repede cred că poate fi făcut un pachet trei, așa încât în această lună să îl putem adopta”.

Avertismentul transmis de Ilie Bolojan dacă reformele vor întârzia

Ilie Bolojan a precizat că trebuie luate cât mai rapid măsuri de reducere a cheltuielilor bugetare, pentru a evita o situație în care cheltuielile care vin din urmă depășesc câștigurile pe care Guvernul le încasează suplimentar.

Totodată, premierul a confirmat că pachetul trei de măsuri vizează interzicerea cumului pensie-salariu la stat.

Deși a refuzat să precizeze cu care partid din coaliția de guvernare a colaborat mai bine, Ilie Bolojan a spus că în prezent coaliția este solidă, chiar dacă sunt viziuni diferite între partide:

“Ea este testată când sunt voturi în Parlament, când sunt moțiuni, asumări de răspundere. Sunt patru partide cu istorii diferite, cu conflicte în anii trecuți și nu este foarte ușor să asiguri o abordare coerentă și să cazi de acord pe foarte multe detalii care țin de aceste proiecte”.

Citește și...
Ilie Bolojan, despre raportul Departamentului de Stat al SUA privind corupția din România: „Parchetele și instituțiile care au competențe să vâneze astfel de oameni trebuie să își facă datoria” (VIDEO)
Politică
Ilie Bolojan, despre raportul Departamentului de Stat al SUA privind corupția din România: „Parchetele și instituțiile care au competențe să vâneze astfel de oameni trebuie să își facă datoria” (VIDEO)
Ilie Bolojan a prezentat planurile pentru următoarele 100 de zile. Ce măsuri vor fi implementate (VIDEO)
Politică
Ilie Bolojan a prezentat planurile pentru următoarele 100 de zile. Ce măsuri vor fi implementate (VIDEO)
Elevii din clasele primare vor avea ore suplimentare. Ce presupune noul ordin al Ministerului Educației
Politică
Elevii din clasele primare vor avea ore suplimentare. Ce presupune noul ordin al Ministerului Educației
Ilie Bolojan, despre explozia facturilor la energie: „Trebuie să avem mai multă producție, capacitate de stocare mai mare și o piață funcțională” (VIDEO)
Politică
Ilie Bolojan, despre explozia facturilor la energie: „Trebuie să avem mai multă producție, capacitate de stocare mai mare și o piață funcțională” (VIDEO)
Ilie Bolojan, în urma valului de taxe: „Nu a fost practic o austeritate ceea ce s-a făcut. Au fost niște măsuri de responsabilitate” (VIDEO)
Politică
Ilie Bolojan, în urma valului de taxe: „Nu a fost practic o austeritate ceea ce s-a făcut. Au fost niște măsuri de responsabilitate” (VIDEO)
Președintele CJ Iași îl contrazice pe Rogobete: „În toate saloanele sunt grupuri sanitare cu chiuvetă. Acesta este planul secției ATI”
Politică
Președintele CJ Iași îl contrazice pe Rogobete: „În toate saloanele sunt grupuri sanitare cu chiuvetă. Acesta este planul secției ATI”
Kelemen Hunor, despre Nicușor Dan: „Este un om onest, care vrea să înțeleagă problemele cu care un președinte se confruntă și caută soluții”
Politică
Kelemen Hunor, despre Nicușor Dan: „Este un om onest, care vrea să înțeleagă problemele cu care un președinte se confruntă și caută soluții”
Marius Budăi (PSD): „Opriți nebunia! Opriți austeritatea! Haideți să stimulăm economia!”
Politică
Marius Budăi (PSD): „Opriți nebunia! Opriți austeritatea! Haideți să stimulăm economia!”
Ce înseamnă „stahanovist”, termenul sovietic folosit de Kelemen Hunor pentru a-l descrie pe Ilie Bolojan
Politică
Ce înseamnă „stahanovist”, termenul sovietic folosit de Kelemen Hunor pentru a-l descrie pe Ilie Bolojan
Ministrul Sănătății: „Investițiile în spitale nu se opresc”. Ce a declarat Alexandru Rogobete
Politică
Ministrul Sănătății: „Investițiile în spitale nu se opresc”. Ce a declarat Alexandru Rogobete
Ultima oră
16:51 - Reacția șefului ANAF, după ce Fiscul i-a confiscat casa lui Iohannis: „Imobilul se află în stare de degradare. Nu avem indicii că cei doi soți doresc să achite sumele datorate” (VIDEO)
16:49 - Pelerinaj de Sfânta Cuvioasă Parascheva 2025. Programul manifestărilor organizate la Arhiepiscopia Iași
16:43 - Cât a cântat Florin Salam cel mai mult la un singur recital? „Am vrut să-mi torn singur țuica-n cap de nervi. La final am ajuns direct la spital”
16:37 - Gheorghe Turda și Constantin Enceanu nu-și vorbesc de mai bine de patru ani. De la ce au pornit neînțelgerile dintre ei
15:59 - Ce scrie în raportul pe care Nicușor Dan l-a prezentat liderilor europeni privind anularea alegerilor prezidențiale (DOCUMENT)
15:57 - Ce înseamnă cu adevărat să ții post miercurea și vinerea
15:54 - Calendar școlar 2025-2026: prima vacanță incepe în octombrie. Când reîncep cursurile
15:48 - Ilie Bolojan, despre raportul Departamentului de Stat al SUA privind corupția din România: „Parchetele și instituțiile care au competențe să vâneze astfel de oameni trebuie să își facă datoria” (VIDEO)
15:42 - Bucureștiul și criza parcărilor: prea multe mașini, prea puține locuri
15:27 - Ce se întâmplă dacă adaugi acest ingredient banal în cafea? Rezultatul te va uimi