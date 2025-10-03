Ilie Bolojan a explicat vineri, în cadrul unei , de ce după 100 de zile de la preluarea mandatului Guvernul a reușit să adopte doar pachetul de măsuri ce vizează creșteri de taxe, în timp ce celelalte măsuri pentru scăderea deficitului bugetar sunt blocate.

Ilie Bolojan, despre scăderea cheltuielilor

Ilie Bolojan a precizat că fiind o coaliție formată din patru partide, procesul decizional este mai dificil:

“Atunci când ești într-o coaliție de patru partide, deciziile nu se iau foarte ușor. Dacă am fi avut un singur partid în guvernare, sigur anumite decizii ar fi fost luate mai repede. Aceasta este realitatea pe care nu o putem ocoli. Uneori dezbaterea este bună pentru că ies poate cele mai bune idei dintr-o dezbatere”.

Premierul a recunoscut că anumite măsuri s-ar fi putut lua mai bine:

“Da, în condițiile date poate puteam face mai mult dacă eram mai coerenți, dacă eram mai solidari între noi și dacă acționam ceva mai hotărât. Pe eu cred că lucruile sunt rezolvate.

În afară de discuția legată de cuantumul de reducere pe care toți colegii îl recunosc că este o necesitate, doar forma în care se face acest lucru este de discutat. Săptămâna viitoare vom avea o decizie finală. Cu cât mai repede se clarifică și celelalte lucrui care țin de administrația centrală, care și ea trebuie să intre în acest pachet și celelalte puncte pe care le-am prezentat, cu atât mai repede cred că poate fi făcut un pachet trei, așa încât în această lună să îl putem adopta”.

Avertismentul transmis de Ilie Bolojan dacă reformele vor întârzia

Ilie Bolojan a precizat că trebuie luate cât mai rapid măsuri de reducere a cheltuielilor bugetare, pentru a evita o situație în care cheltuielile care vin din urmă depășesc câștigurile pe care Guvernul le încasează suplimentar.

Totodată, premierul a confirmat că pachetul trei de măsuri vizează interzicerea cumului pensie-salariu la stat.

Deși a refuzat să precizeze cu care partid din coaliția de guvernare a colaborat mai bine, Ilie Bolojan a spus că în prezent coaliția este solidă, chiar dacă sunt viziuni diferite între partide:

“Ea este testată când sunt voturi în Parlament, când sunt moțiuni, asumări de răspundere. Sunt patru partide cu istorii diferite, cu conflicte în anii trecuți și nu este foarte ușor să asiguri o abordare coerentă și să cazi de acord pe foarte multe detalii care țin de aceste proiecte”.