Ilie Bolojan, despre tăierea posturilor în administrația locală: „În fapt este vorba de reduceri contra investiții” (VIDEO)

Premierul Ilie Bolojan a atra atenția miercuri, în timpul de presă de la Palatul Victoria că fără reducerea de cheltuieli, reforma administrației este incompletă:

Ce a spus Ilie Bolojan despre reforma administrației

“Cu toate că este un pachet foarte important care face administrația mai eficientă, crește capcaitatea ei de a-și face datoria, de a deveni mult mai responsabilă și pentru a fi un factor de dezvoltare în cât mai multe localități, sprijină descentralizarea și autonomia locală, fără a face o administrație mai eficientă, deci fără reducerea de cheltuieli această reformă este incompletă”.

Ilie Bolojan a subliniat că o reducere cu 10% a personalului din administrația locală ar scoate în evidență că sunt administrații care au avut din timp grijă să se eficeintizeze, dar în cazul altor autorități se depășește acest prag:

“Avem două tipuri de cheltuieli: cheltuielile care înseamnă cheltuieli structurale care se fac an de an și cei 130.000 de angajați din administrație, din aparatele proprii, indiferent dacă au norma încărcată, dacă lucrează sau nu lucrează, dacă sunt foarte buni profesioniști sau sunt mai puțin profesioniști, salariile lună de lună și cheltuielile trebuie asigurate și aceasta este o cheltuială structurală.

Reducerea acestei cheltuieli este vitală pentru a avea o administrație mai eficientă, pentru a corecta nedreptățile. Dacă s-ar aplica o reducere de câteva procente, 5%, 10%, 15% ca să dau niște cifre, la 10% ar însemna 13.000 de posturi din aparatele proprii, am constata că sunt primării sau CJ care au avut grijă de câți angajați au, care și-au administrat mai bine banii și nu trebuie să facă în niciuna din ipoteze nicio reducere, dar sunt alte autorități care depășesc aceste limite și acolo se vede că e loc de mai multă eficiență și voi susține reducerea acestor cheltuieli structurale”.

De ce nu este de acord premierul doar cu o plafonare a cheltuielilor

Ilie Bolojan a subliniat că nu este de acord ca eficientizarea administrației să vizeze doar redeucerea cheltuielilor de funcționare sau pentru servicii, pentru că ar fi doar o redeucere temporară. De asemenea angajații ar ramâne în plus în timp ce serviciile de bază ar putea fi afectate:

“Fără o reducere de cheltuieli care să însemne cel puțin 2 miliarde de lei este imposibil ca în anii următori, guvernele României indiferent care vor fi să acopere supracontractarea de 4,2 miliarde de lei de exemplu pentru PNRR sau creșterile de miliarde pe Programul Anghel Saligny care sunt solicitate în continuare. În fapt este vorba de reduceri contra investiții.”

Partidele din coaliția de guvernare nu au ajuns la un consens privind proiectul de lege privind reforma administrației locale. Astfel, premierul Ilie Bolojan și-a asumat răspunderea în Parlament pentru cinci proiecte de lege.

De ce nu reușește coaliția de guvernare să ajungă la un consens privind tăierea posturilor

Liderii coaliției nu reușesc să se pună de acord asupra numărului de posturi care urmează să fie tăiate din primării și consilii județene.

Propunerea premierului Ilie Bolojan este ca 45% dintre posturi din administrația locală să fie tăiate, în timp ce PSD susține o reducere mai mică. Argumentul lui Bolojan este că o reducere de doar 25% nu ar genera economii reale la buget, deoarece multe dintre posturi sunt deja vacante.

„Dacă nu suntem în stare să facem o reformă simplă, să tăiem 10 la sută din administrația locală, căutați altă soluție, fără mine. Să vină altcineva care să își impună punctul de vedere”, a spus Bolojan.

Premierul Ilie Bolojan în repetate rânduri cu demisia dacă partenerii din coaliția de guvernare nu sunt de acord cu tăierea reală a posturilor din administrația publică locală, astfel încât să genereze economii la buget.

Pe de altă parte PSD susține plafonarea cheltuielilor administrațiilor locale și nu o reducere de posturi.