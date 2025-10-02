B1 Inregistrari!
Ilie Bolojan, discurs cu ocazia Zilei Unității Germane: „Germania este principalul partener comercial al României" (VIDEO)

02 oct. 2025, 19:37
Ilie Bolojan, discurs cu ocazia Zilei Unității Germane: Germania este principalul partener comercial al României (VIDEO)
Cuprins
  1. Ce a spus Ilie Bolojan despre Germania
  2. Cui a mulțumit Ilie Bolojan, cu ocazia Zilei Unității Germane
  3. Ce legătură există între România și Germania

Premierul Ilie Bolojan a susținut, joi, un discurs la recepția organizată de Ambasada Republicii Federale Germania la București, cu ocazia Zilei Unității Germane, care marchează reunificarea Germaniei din data de 3 octombrie 1990.

Bolojan a subliniat parteneriatul solid și relațiile de prietenie dintre România și Germania.

Prim-ministrul a menționat că începând cu 21 aprilie 2024, România sărbătorește oficial „Ziua prieteniei dintre România și Republica Federală Germania”, o recunoaștere a legăturilor puternice dintre cele două națiuni.

Ce a spus Ilie Bolojan despre Germania

Ilie Bolojan a mai precizat că Germania este principalul partener comercial al României, acoperind peste 20% din exporturile românești și este unul dintre cei mai importanți investitori.

„Este o bucurie să mă aflu aici, alături de colegi din Guvern, de parlamentari, de prieteni ai Germaniei, să marcăm 35 de ani de la unificarea Germaniei, un moment care a schimbat Europa și a demonstrat că unitatea și libertatea pot construi stabilitatea și prosperitatea.

România și Germania împărtășesc aceleași valori europene și au construit în timp un parteneriat solid. Relațiile noastre se bazează pe istorie comună, legături culturale și conexiuni umane puternice, dar și pe obiective concrete pentru viitor.

În acest an, aniversăm și 145 de ani de relații diplomatice. Semnarea recentului Plan de Acțiune România-Germania confirmă voința de a dezvolta cooperarea bilaterală în domenii cheie, precum: economic, energetic, infrastructură, securitate și educație.

Relația noastră are și un simbol special, pentru că din 2024, la 21 aprilie, sărbătorim oficial Ziua prieteniei dintre România și Republica Federală Germania, o recunoaștere a legăturii solide dintre națiunile noastre”, a precizat premierul.

Cui a mulțumit Ilie Bolojan, cu ocazia Zilei Unității Germane

„Legăturile economice completează această prietenie, Germania este principalul partener comercial al României, acoperind peste 20% din exporturile noastre și unul dintre cei mai importanti investitori în economia românească.

Se cuvine să aduc câteva mulțumiri: Mulțumesc companiilor germane care au investit în România, pentru locurile de muncă create, pentru transferul de tehnologie și pentru susținerea dezvoltării comunităților acolo unde aceste investiții s-au localizat.

Ele nu au însemnat doar dezvoltare economică, ci și transferul unor bune practici, cum este formarea profesională duală. Se cuvine, de asemenea, să mulțumesc tuturor angajațiilor acestor companii, zeci de mii de oameni care lucrează în România și care duc pe umărul lor greutatea țării noastre.

De asemenea, să le mulțumesc tuturor colaboratorilor și partenerilor pe care, de-a lungul anilor, i-am avut, o parte i-am văzut în sală, pentru că împreună cu ei am înțeles ce înseamnă, din spiritul german, disciplină, seriozitate și performanță”, a mai adăugat Ilie Bolojan.

Ce legătură există între România și Germania

„Un alt pilon esențial le reprezintă comunitățile noastre. Românii din Germania și germanii din România sunt punți vii între cele două țări.

În plan de securitate, România și Germania sunt parteneri de încredere în cadrul Alianței Nord Atlantice. Apreciem sprijinul acordat prin misiunea de poliție aeriană întărită pe care Germania o destășoară din 1 august anul acesta pe teritoriul nostru.

În acest context, colaborarea româno-germană pe componenta industriei de apărare poate avea un rol important în anii următori. Doamnelor și domnilor, România vede în Germania un prieten apropiat. Împreună putem contribui la o Europă mai puternică și mai sigură. Mulțumesc, doamnei ambasador, pentru organizarea acestui eveniment și îi urez succes în mandatul său la București. La mulți ani, Germaniei, La mulți ani, prieteniei româno-germane”, a mai spus premierul Bolojan.

