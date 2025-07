Ilie Bolojan, la dezbaterea moțiunii de cenzură: „Mi-am exprimat convingerea că, luând aceste măsuri, vom evita un scenariu de criză și vom readuce echilibrul în economia românească” (VIDEO)

Premierul Ilie Bolojan a precizat luni în plenul Parlamentului, la dezbaterea moțiunii de cenzură depusă de AUR, că are convingerea că măsurile asumate de Guvern vor permite României să evite un scenariu de criză:

Ilie Bolojan apără măsurile asumate de Guvern

“Atunci când am angajat răspunderea Guvernului, am explicat situația în care se află România și de ce măsurile propuse sunt necesare și urgente. Am spus că îmi asum trei obiective de principiu: ordine în finanțele țării, bună guvernare și respectul pentru cetățeni.

Am spus românilor adevărul, chiar dacă este neplăcut. În același timp, mi-am exprimat convingerea că luând aceste măsuri, vom evita un scenariu de criză și vom readuce echilibrul în economia românească. Dacă facem ce trebuie făcut, lucrurile se vor îndrepta. Este mai mult decât o speranță, este convingerea și promisiunea mea”.

Premierul Ilie Bolojan a mai precizat că Guvernul va trebui în continuare să apeleze la împrumuturi, “pentru că aceste deficite acumate în timp nu pot fi reduse de pe o zi pe alta”.

Ilie Bolojan a kai precizat în plen că agențiile de Rating consideră măsurile anunțate un pas important și estimează că reducerea deficitului și încetinerea creșterii datoriei publice se pot produce chiar mai repede decât se anticipase anterior.

“Așa cum am spus, atunci când am venit în fața Parlamentului pentru a angaja aceste măsuri, ratingul de țară al României afectează pe fiecare român în parte. Aceste semnale sunt de bun augur. Trebuie să continuăm, nu să ne oprim aiciȚ, a precizat Ilie Bolojan.

Ilie Bolojan, acuzații la adresa opoziției

Premierul a lansat și un atac asupra parlamentarilor AUR, sugerând că moțiunea de cenzură a fost doar un exercițiu populist:

“Deci, îi întreb pe colegii din opoziție, în afară de un exercițiu politic pe care l-au bifat și pe care îl înțeleg, ce rost are această moțiune?”.

Premierul Ilie Bolojan a acuzat AUR de dublu limbaj, în discursul său ținut în plen.

“Am făcut însă un apel la partidele din opoziție să fie parte la soluție, nu la problemă. Înțeleg că dânșii nu sunt de acord cu ce propune Guvernul. Dar atunci, care sunt soluțiile? În această moțiune este o fractură logică. Pe de o parte, ni se spune că problemele economiei sunt serioase, pe de altă parte, când venim cu un plan clar de rezolvare, dânșii ne spun să nu luăm aceste măsuri. Nu se poate și una și alta. De aceea, voi continua să fac apel la opoziție să renunțe la dublul limbaj”.