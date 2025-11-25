B1 Inregistrari!
Acasa » Politică » Ilie Bolojan ne sperie degeaba. Ministrul Fondurilor Europene, Dragoș Pîslaru, spune că nu intrăm în recesiune

Adrian A
25 nov. 2025, 12:30
Dragoș Pîslaru, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene. Sursa foto: Dragoș Pîslaru / Facebook

Ministrul Fondurilor Europene, Dragoș Pîslaru, spune că economia României nu intră în recesiune. Pîslaru contrzice discursul lui Bolojan care ne sperie cu criza economică și incapacitatea de plată.

Ilie Bolojan, contrazis de propriul ministru

Ministrul Dragoș Pîslaru spune că țara noastră nu riscă să intre în criză. Doar că Ilie Bolojan ar trebui să se concentreze pe cheltuirea banilor europeni, nu doar pe taxe și impozite.

„Planul de relansare este să foloseşti banii ăştia europeni cu cap şi să îi foloseşti pe proiectele pe care le ai. Atâta timp cât cheltuim banii ăştia, nu avem cum să intrăm în recesiune economică. Nu o să spun că lucrurile sunt roz, pentru că nu sunt, dar ce vă pot spune e că prin profesionalizarea a două ministere-cheie, Finanţe şi MIPE, suntem într-o situaţie mult mai bună decât în iunie. Eram într-un  model în care, deşi dispunem de un volum impresionant de fonduri europene, nu ştiam să le folosim, sau nu puteam să le folosim sau lucrurile erau neclare.”, a declarat ministrul Fondurilor Europene.

A uitat Bolojan de fondurile europene?

„Sunt nişte volume impresionante de bani europeni pe care îi avem la dispoziţie. Pe partea de coeziune, accelerarea pe care am împins-o anul acesta ne va duce la un ritm de sută la sută, cinci miliarde de euro pe an. 2026 este anul PNRR pentru că trebuie să terminăm investiţiile, avem de cheltuit 10 miliarde de euro pe PNRR. Nu avem nevoie de un plan de relansare adiţional, planul de relansare este să foloseşti banii ăştia europeni cu cap şi să îi foloseşti pe proiectele pe care le ai. Atâta timp cât cheltuim banii ăştia, nu avem cum să intrăm în recesiune economică.”, spune ministrul Fondurilor Europene, Dragoș Pîslaru.

Bolojan se concentrează pe noi măsuri de austeritate și pierde fondurile europene

Ilie Bolojan, însă, anunță că e nevoie de noi măsuri de austeritate.

„Trebuie să ne facem reformele. Nu e o plăcere pentru nimeni să ia astfel de măsuri. Nu le iei cu inimă deschisă. La veştile proaste rămân foarte puţini oameni care să le dea şi uneori par singur în situaţia asta. La veştile bune e întotdeauna o înghesuială mare.

Pentru mine nu a fost o situaţie comodă, pentru că mi-am dat seama încă de anul trecut în ce direcţie se duce România. Ăsta e adevărul. Mai bine le spunem oamenilor adevărul, ca să nu le creăm nişte aşteptări care nu pot fi onorate.”, a afirmat premierul Ilie Bolojan.

