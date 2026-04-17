Acasa » Politică » Ilie Bolojan: „Nu demisionez. Am obligația față de țara noastră să asigur funcționarea Guvernului / Criza e generată de PSD”

Ana Maria
17 apr. 2026, 14:20
Sursa foto: Inquam Photos / George Călin
Cuprins
  1. Va demisiona Ilie Bolojan dacă PSD îi retrage sprijinul politic?
  2. Ce se întâmplă dacă miniștrii PSD pleacă din Guvern
  3. Va continua Guvernul fără PSD? Ce spune Ilie Bolojan
  4. Este o schimbare de ton în PSD?

Premierul Ilie Bolojan a transmis un mesaj ferm, vineri, anunțând că nu ia în calcul demisia în niciun scenariu politic, nici măcar în eventualitatea în care PSD își retrage sprijinul sau miniștrii din Executiv.

Va demisiona Ilie Bolojan dacă PSD îi retrage sprijinul politic?

Întrebat direct dacă ar renunța la funcție în cazul în care PSD decide luni să-i retragă susținerea, premierul a exclus categoric această variantă.

„Am spus că nu demisionez, pentru că România are nevoie să fie condusă. Am obligația față de țara noastră să asigur funcționarea Guvernului. Sigur, dacă guvernul pierde o moțiune de cenzură…”, a răspuns premierul.

Declarația vine într-un context tensionat pe scena politică, în care relația dintre partidele aflate la guvernare pare tot mai fragilă.

Ce se întâmplă dacă miniștrii PSD pleacă din Guvern

Întrebat cum ar putea continua activitatea Executivului în cazul în care social-democrații își retrag miniștrii, șeful Guvernului a evitat să ofere un scenariu clar, dar a subliniat respectarea Constituției.

„Dacă se ajunge la un astfel de parcurs, vom respecta toate procedurile constituționale și vom vedea atunci care e situația. Înseamnă inclusiv respectarea termenelor prevăzute de Constituție. Nu am proiectat niște pași pentru că nu eu am cauzat acest lucru. Criza e generată de PSD”, a mai spus el într-un interviu la RRA, potrivit G4Media.

Va continua Guvernul fără PSD? Ce spune Ilie Bolojan

Ilie Bolojan a precizat că activitatea Executivului va merge mai departe chiar și în condiții dificile, invocând responsabilitatea față de cetățeni.

“Da. Va fi o activitate pe care trebuie să o derulăm, din responsabilitate pentru țara noastră. După ce ai generat acest scandal, oamenii așteaptă să se livreze ceva. Dar pentru că nu se va putea oferi prea multă pâine, se va oferi mult circ”, a declarat Bolojan.

Este o schimbare de ton în PSD?

Referindu-se la apelul făcut de Sorin Grindeanu către colegii săi de partid de a vota „rațional”, premierul a sugerat că astfel de decizii sunt adesea influențate din interiorul formațiunilor politice.

“Acest tip de decizii sunt în general induse în partide. Uneori și un astfel de vot e un mod de a te deroba de răspundere”, a precizat premierul.

Planuri sensibile în Guvern: Ce se pregătește pentru CEC Bank și Salrom și de ce ridică semne de întrebare
Politică
Planuri sensibile în Guvern: Ce se pregătește pentru CEC Bank și Salrom și de ce ridică semne de întrebare
Cum răspunde Lia Olguța Vasilescu acuzațiilor că ar fi declanșat criza din coaliție: „Motivele pentru care Bolojan trebuie să plece sunt multe, nu că m-ar fi supărat pe mine”
Politică
Cum răspunde Lia Olguța Vasilescu acuzațiilor că ar fi declanșat criza din coaliție: „Motivele pentru care Bolojan trebuie să plece sunt multe, nu că m-ar fi supărat pe mine”
Ilie Bolojan, atacuri în rafală la adresa PSD: „Atunci când am deschis cămara statului, am găsit niște șobolani și am pus lumina pe ei. Vor un premier marionetă. PSD își dorește un PNL obedient”
Politică
Ilie Bolojan, atacuri în rafală la adresa PSD: „Atunci când am deschis cămara statului, am găsit niște șobolani și am pus lumina pe ei. Vor un premier marionetă. PSD își dorește un PNL obedient”
Claudiu Năsui (USR): „Pentru cei speriați că s-ar întâmpla ceva în vreo companie de stat, stați liniștiți, nu se va schimba absolut nimic”
Politică
Claudiu Năsui (USR): „Pentru cei speriați că s-ar întâmpla ceva în vreo companie de stat, stați liniștiți, nu se va schimba absolut nimic”
Bolojan: „Toți vor arunca vina unii pe alții, indiferent cine va fi în guvernare / Eu am văzut acest joc dublu. Acest joc mincinos, că nu putem să spunem altfel / Fuga de răspundere în toată această perioadă a fost o constantă” (VIDEO)
Politică
Bolojan: „Toți vor arunca vina unii pe alții, indiferent cine va fi în guvernare / Eu am văzut acest joc dublu. Acest joc mincinos, că nu putem să spunem altfel / Fuga de răspundere în toată această perioadă a fost o constantă” (VIDEO)
Daniel Zamfir anunță blocarea vânzării companiilor de stat: „PSD va depune la Senat proiectul de lege”
Politică
Daniel Zamfir anunță blocarea vânzării companiilor de stat: „PSD va depune la Senat proiectul de lege”
Radu Miruță recunoaște rolul de mediator al președintelui. Ce răspunde celor care-l critică pe Nicușor Dan că nu-i ia partea lui Bolojan
Politică
Radu Miruță recunoaște rolul de mediator al președintelui. Ce răspunde celor care-l critică pe Nicușor Dan că nu-i ia partea lui Bolojan
Bolojan lansează reforme la foc automat. Premierul și-a adus aminte de restructurarea companiilor de stat
Politică
Bolojan lansează reforme la foc automat. Premierul și-a adus aminte de restructurarea companiilor de stat
Radu Miruță transformă nimicul lui Trump în bici. Ce spune despre beneficiile primite în schimbul permisiunii date SUA de a folosi bazele aeriene (VIDEO)
Politică
Radu Miruță transformă nimicul lui Trump în bici. Ce spune despre beneficiile primite în schimbul permisiunii date SUA de a folosi bazele aeriene (VIDEO)
Radu Miruță a dezvăluit ce va face USR, dacă PSD va vota o moțiune de cenzură împotriva Guvernului, alături de AUR (VIDEO)
Politică
Radu Miruță a dezvăluit ce va face USR, dacă PSD va vota o moțiune de cenzură împotriva Guvernului, alături de AUR (VIDEO)
15:34 - Planuri sensibile în Guvern: Ce se pregătește pentru CEC Bank și Salrom și de ce ridică semne de întrebare
15:11 - Totul pare sigur, până nu mai e. Aplicația UE de verificare a vârstei, spartă în 2 minute. Pavel Durov: „Fiți vigilenți”
15:09 - Cum răspunde Lia Olguța Vasilescu acuzațiilor că ar fi declanșat criza din coaliție: „Motivele pentru care Bolojan trebuie să plece sunt multe, nu că m-ar fi supărat pe mine”
14:54 - Bărbat din Timiș, cercetat după ce a cerut bani online pentru asasinarea lui Nicușor Dan
14:46 - Newsweek: Dezamăgire pentru un pensionar care a avut 3.500 lei salariu. Ce pensie infimă primește? Cum se face calculul?
14:40 - Ilie Bolojan, atacuri în rafală la adresa PSD: „Atunci când am deschis cămara statului, am găsit niște șobolani și am pus lumina pe ei. Vor un premier marionetă. PSD își dorește un PNL obedient”
14:36 - Claudiu Năsui (USR): „Pentru cei speriați că s-ar întâmpla ceva în vreo companie de stat, stați liniștiți, nu se va schimba absolut nimic”
14:25 - PSD vrea să blocheze temporar vânzarea acțiunilor la companiile de stat profitabile. Mesajul lui Grindeanu
13:48 - Sorin Grindeanu cere „vot rațional” în PSD înainte de referendumul anti-Bolojan
13:46 - Bolojan: „Toți vor arunca vina unii pe alții, indiferent cine va fi în guvernare / Eu am văzut acest joc dublu. Acest joc mincinos, că nu putem să spunem altfel / Fuga de răspundere în toată această perioadă a fost o constantă” (VIDEO)