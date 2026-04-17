Premierul Ilie Bolojan a transmis un mesaj ferm, vineri, anunțând că nu ia în calcul demisia în niciun scenariu politic, nici măcar în eventualitatea în care PSD își retrage sprijinul sau miniștrii din Executiv.

Va demisiona Ilie Bolojan dacă PSD îi retrage sprijinul politic?

Întrebat direct dacă ar renunța la funcție în cazul în care PSD decide luni să-i retragă susținerea, a exclus categoric această variantă.

„Am spus că nu demisionez, pentru că România are nevoie să fie condusă. Am obligația față de țara noastră să asigur funcționarea Guvernului. Sigur, dacă guvernul pierde o moțiune de cenzură…”, a răspuns premierul.

Declarația vine într-un context tensionat pe scena politică, în care relația dintre partidele aflate la guvernare pare tot mai fragilă.

Ce se întâmplă dacă miniștrii PSD pleacă din Guvern

Întrebat cum ar putea continua activitatea Executivului în cazul în care social-democrații își retrag miniștrii, șeful Guvernului a evitat să ofere un scenariu clar, dar a subliniat respectarea Constituției.

„Dacă se ajunge la un astfel de parcurs, vom respecta toate procedurile constituționale și vom vedea atunci care e situația. Înseamnă inclusiv respectarea termenelor prevăzute de Constituție. Nu am proiectat niște pași pentru că nu eu am cauzat acest lucru. Criza e generată de PSD”, a mai spus el într-un interviu la RRA, potrivit .

Va continua Guvernul fără PSD? Ce spune Ilie Bolojan

Ilie Bolojan a precizat că activitatea Executivului va merge mai departe chiar și în condiții dificile, invocând responsabilitatea față de cetățeni.

“Da. Va fi o activitate pe care trebuie să o derulăm, din responsabilitate pentru țara noastră. După ce ai generat acest scandal, oamenii așteaptă să se livreze ceva. Dar pentru că nu se va putea oferi prea multă pâine, se va oferi mult circ”, a declarat Bolojan.

Este o schimbare de ton în PSD?

Referindu-se la apelul făcut de Sorin Grindeanu către colegii săi de partid de a vota „rațional”, premierul a sugerat că astfel de decizii sunt adesea influențate din interiorul formațiunilor politice.

“Acest tip de decizii sunt în general induse în partide. Uneori și un astfel de vot e un mod de a te deroba de răspundere”, a precizat premierul.