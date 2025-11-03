B1 Inregistrari!
Ilie Bolojan nu îi dă explicații lui Sorin Grindeanu. Reacția nervoasă a liderului PSD (VIDEO)

Adrian A
03 nov. 2025, 13:30
Sursa foto: Captură video - Partidul Social Democrat / Facebook
Sorin Grindeanu a avut o reacție nervoasă după ce premierul Ilie Bolojan a anunțat că nu vine în parlament și că nu participă la un circ al PSD și AUR.

Sorin Grindeanu, nervos după refuzul lui Ilie Bolojan

Liderul PSD, Sorin Grindeanu, s-a supărat rău după ce Ilie Bolojan a anunțat că e prea ocupat să vină să explice în parlament cum de au plecat trupele americane din România. Liderul PSD spune că nu se lasă și că premierul trebuie să dea explicații.

„În mod direct, premierul, prin Ministerul Apărării și Ministerul de Externe, este titular. Asta este practica pe care o avem. Astea sunt lucruri pe care colegii mei le-au cerut în Biroul Permanent. Hai să vedem. Eu zic că până la urmă va veni. Eu nu am fost informat cu privire la plecarea trupelor americane. Am aflat din presă. Președintele și premierul nu au crezut de cuviință să mă informeze.

Dacă venirea în fața Parlamentului, dacă informarea privind securitatea națională înseamnă circ, atunci avem definiții diferite. Avem o tăcere de câteva zile pe securitatea României. Trebuie să aflăm în ce situație suntem și ce vrem pentru viitor. De aia l-am chemat pe prim-ministru aici. Fiecare român responsabil trebuie să știe ce se întâmplă cu securitatea României. Eu credeam că e o oportunite pentruprim-ministru să ne informeze. Vom căuta o dată comună cu prim-ministrul să vină să facă o informare.”, spune Sorin Grindeanu.

Sorin Grindeanu îl amenință iar pe Bolojan

Tot mai multe voci din PSD par să îi ceară lui Grindeanu să scape cumva de Bolojan din fruntea Guvernului. Iar șeful social-democraților nu ar zice nu.

„Dacă cineva crede că această Coaliție se încurcă într-un nume, indiferent de care ar fi acest nume, se înșeală. Nu stă coaliția în Bolojan, Grindeanu, Kelemen Hunor sau Fritz. Sunt de acord cu toate vocile din PSD care critică poziția lui Ilie Bolojan.”, a afirmat Sorin Grindeanu.

