Ilie Bolojan o ia pe urmele lui Ciolacu. Premierul, în vizită pe șantierele autostrăzii A7

Ilie Bolojan o ia pe urmele lui Ciolacu. Premierul, în vizită pe șantierele autostrăzii A7

Adrian Teampău
22 aug. 2025, 15:09
Sursa foto: Facebook

Ilie Bolojan a făcut, vineri, o vizită pe șantierul tronsonului Focşani – Bacău al Autostrăzii Moldovei. Premierul a afirmat că lucrările se derulează conform graficului.

Cuprins:

  • Ilie Bolojan în vizită pe șantierele A7
  • Ce spune Cristian Pistol despre lucrări

Ilie Bolojan susține că situația lucrărilor de pe șantierele de pe Autostrada A7 este de natură să dea încredere că, anul viitor, românii vor circula pe autostradă, între București și Pașcani. Premierul a fost însoțit, în această vizită, de ministrul Transporturilor şi Infrastructurii, Ciprian Şerban și șeful CNAIR Cristian Pistol. Pe șantier, el a avut o discuție și cu Dorinel Umbrărescu, contructorul care  derulează lucrările.

„Faptul că lucrările se derulează conform graficului stabilit ne dă încredere că în august 2026 românii vor putea circula rapid şi în siguranţă între Bucureşti şi Paşcani pe această Autostradă. La nivelul Guvernului ne vom asigura că finanţarea din PNRR, mecanism european prin care susţinem şi această investiţie de anvergură pentru România, va fi direcţionată către proiecte care vor schimba în bine viaţa oamenilor”, a afirmat Ilie Bolojan, în contextul acestei vizite.

Stadiile fizice ale lucrărilor pe loturile Focşani-Domneşti Târg şi Domneşti Tărg -Răcăciuni ale Autostrăzii Moldova sunt de aproximativ 80%. Pe lotul Răcăciuni-Bacău, stadiul fizic al lucrării este de aproximativ 60%. Informația a fost prezentată de şeful CNAIR Cristian Pistol.

Ce spune Cristian Pistol despre lucrări

Șeful CNAIR a participat, alături de premier și de minsitrul Transporturilor, pe șantierele autostrăzii A7, pe tronsonul dintre Focșani și Bacău. Lucrările pe cele 6 loturi dintre Focşani şi Paşcani, comtractate de constructoriul român UMB, sunt finanţate prin PNRR. Potrivit graficelor de lucrări, anul viitor (2026) se va circula pe autostradă de la Bucureşti la Paşcani, pe o distanţă de aproximativ 390 km (A7-A3).

„Am verificat astăzi lucrările pe tronsonul Focşani – Bacău al Autostrăzii Moldova (A7), împreună cu primul-ministru, Ilie Bolojan şi cu ministrul Transporturilor, Ciprian Şerban! Stadiile fizice sunt de aproximativ 80 % pe primele două loturi (Focşani-Domneşti Târg şi Domneşti Tărg -Răcăciuni), iar pe lotul Răcăciuni-Bacău stadiul fizic este de aproximativ 60%”, a scris Cristian Pistol pe Facebook.

El apreciază că în acest ritm sunt şanse reale ca anul acesta să fie deschisă circulaţia cel puţin până la Adjud (50 km).

„Finalizarea în termen a lucrărilor pe acest tronson de autostradă (96 km) ca şi pe tronsonul vecin (Bacău – Paşcani) este foarte importantă atât pentru asigurarea continuităţii pe coridorul 9 Pan-european cât şi pentru dezvoltarea economică a Moldovei”, a afirmat șeful CNAIR.

