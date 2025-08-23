B1 Inregistrari!
Ilie Bolojan, prima vizită în Republica Moldova în calitate de premier. Cu cine se va întâlni în țara vecină

23 aug. 2025, 08:17
Ilie Bolojan, președintele interimar al PNL. Sursa foto: Ilie Bolojan / Facebook

Ilie Bolojan va avea prima vizită oficială, în calitate de prim-ministru al României, în Republica Moldova. Din agenda oficială fac parte întâlniri cu omologii moldoveni și participarea la evenimente culturale locale.

 

Cuprins:

  1. La ce eveniment cultural va lua parte Ilie Bolojan în Republica Moldova
  2. Când este programată întâlnirea dintre Ilie Bolojan și Maia Sandu

 

La ce eveniment cultural va lua parte Ilie Bolojan în Republica Moldova

Potrivit unui comunicat al Guvernului, șeful Executivului de la București va avea o întâlnire cu omologul său moldovean, Dorin Recean, în Chișinău, la finalul căreia, vor susține declarații comune de presă. Principalele teme de discuție de pe agenda întâlnirii constau în proiecte de cooperare între cele două state, inclusiv proiectele finanțate de către România prin intermediul fondurilor nerambursabile, precum și aspecte legate de integrarea europeană a Republicii Moldova.

După întâlnire, cei doi premieri vor lua parte la Festivalul Tezaur Național 2025, în satul Horești, raionul Ialoveni, și se vor întâlni cu cetățenii din regiune, la Casa de cultură din satul Bardar.

Acest context este o ocazie pentru prim-ministrul Ilie Bolojan să reconfirme caracterul special al relației dintre România și Republica Moldova, relație bazată nu doar pe prietenie, ci și pe o istorie comună. De asemenea, premierul va oferi garanții în ceea ce privește sprijinul României în procesul de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană, mai precizează sursa citată.

Când este programată întâlnirea dintre Ilie Bolojan și Maia Sandu

Premierul Ilie Bolojan va avea o întrevedere și cu președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, la sediul Președinției, în cursul după-amiezii, potrivit Agerpres.

