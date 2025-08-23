B1 Inregistrari!
Ilie Bolojan a ajuns în Republica Moldova. Premierul României a fost primit de omologul moldovean, Dorin Recean

Ilie Bolojan a ajuns în Republica Moldova. Premierul României a fost primit de omologul moldovean, Dorin Recean

23 aug. 2025, 11:26
Ilie Bolojan a ajuns în Republica Moldova. Premierul României a fost primit de omologul moldovean, Dorin Recean
Sursă foto: Facebook/ @Guvernul României

Prim-ministrul Ilie Bolojan a ajuns în Republica Moldova, acolo unde are programate întrevederi cu premierul moldovean Dorin Recean, dar și cu președinta țării, Maia Sandu.

  1. Unde vor avea loc discuțiile dintre Ilie Bolojan și Dorin Recean

Unde vor avea loc discuțiile dintre Ilie Bolojan și Dorin Recean

Ilie Bolojan a fost primit sâmbătă dimineața de către omologul său moldovean, Dorin Recean, cu onoruri militare, la sediul Guvernului de la Chișinău. În cadrul ceremoniei oficiale au fost intonate atât imnul României, cât și cel al Republicii Moldova.

După ceremonie, cei doi oficiali vor avea convorbiri bilaterale și vor susține o declarație de presă comună.

În cursul dimineții. Ilie Bolojan și Dorin Rucean au făcut o scurtă vizită și la vama Albița, acolo unde premierul României a luat parte la un tur al punctului de trecere a frontierei, relatează Agerpres.

Când urmează să aibă loc întâlnirea dintre Ilie Bolojan și Maia Sandu

Potrivit unui comunicat al Guvernului, principalele teme de discuție de pe agenda întâlnirii constau în proiecte de cooperare între cele două state, inclusiv proiectele finanțate de către România prin intermediul fondurilor nerambursabile, precum și aspecte legate de integrarea europeană a Republicii Moldova.

După discuția de la sediul Guvernului de la Chișinău, cei doi premieri se vor îndrepta spre satul Horești, acolo unde vor lua parte la vor  Festivalul Tezaur Național 2025. Ulterior, vor avea o întâlnire cu cetățenii din regiune, la Casa de cultură din satul Bardar.

În cursul după-amiezii, premierul Ilie Bolojan va avea o întrevedere și cu președința Republicii Moldova, Maia Sandu, la sediul Președinției.

