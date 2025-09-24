B1 Inregistrari!
Ilie Bolojan: Spitalele care nu au fost cuprinse în PNRR vor avea asigurată finanțare pentru a fi finalizate lucrările în a doua jumătate a anului 2026

George Lupu
24 sept. 2025, 16:43
Ilie Bolojan, liderul interimar al PNL. Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Premierul Ilie Bolojan a anunțat miercuri în cadrul unei conferințe de presă că a discutat cu vicepreședinta Comisiei Europene Roxana Mânzatu despre viitorul program de finanțare european, în perspectiva negocierilor care vor începe în această toamnă și care vor dura până la sfârșitul anului viitor.

De asemenea, în urma discuțiilor de la Bruxelles s-a agreat mutarea unor componente din Fondul social European pe  transferuri financiare pe componenta de asistență medicală.

“Doresc să îi mulțumesc doamnei Roxana Mânzatu pentru înțelegerea de care a dat dovadă. În felul acesta România va transfera câteva sute de milioane de euro pe componenta de spitale, în așa fel încât spitalele care nu au mai rămas prin PNRR pentru a fi finanțate să fie asigurată finanțarea lor”, a precizat Ilie Bolojan.

Premierul a subliniat că spitalele vor avea finanțare integrală putând fi finalizate lucrările în a doua jumătate a anului următor:

“Completând suma pe care o avem pe programul de sănătate și în felul acesta până la sfârșitul lunii noiembrie vom avea lista cu aceste proiecte cuprinse în Programul Operațional pentru Sănătate iar anul viitor odată cu transferul acestei sume va fi dublată suma care este pe componenta de Sănătate și spitalele vor avea finanțare integrală putând fi finalizate lucrările în a doua jumătate a anului următor”.

