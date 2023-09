„În ce ţară trăim? Avem justiţie?”. Preşedintele Asociaţiei Colectiv, după achitarea lui Piedone: Dacă ar fi să ne luăm după justiţie, nimeni nu e vinovat și 65 de oameni au murit că aşa a fost să fie

Reacție dură și plină de amărăciune a lui Eugen Iancu, tatăl lui Alexandru Iancu, una dintre victimele incendiului din Colectiv, după ce Cristian Popescu Piedone a scăpat de pușcărie. Acesta a susținut că dacă e să ne luăm după justiţia românească, atunci şi au murit 65 de oameni că aşa a fost să fie. „Sincer să fiu, în momentul ăsta nu pot decât să îl felicit pe Piedone şi să spun ”Bravo, mă, eşti dintre cei care calcă în picioare tot. Dacă lumea te suportă aşa, felicitările mele!”, a mai spus Iancu, pentru

Eugen Iancu, reacție după achitarea lui Piedone în dosarul „Colectiv”

Iancu a declarat că se aștepta ca Piedone să fie achitat și că, în mod evident, a fost lăsată intenționat o cale de scăpare pentru primar.

„În momentul în care localurile funcţionează de capul lor, cu autorizaţii date, nu ni s-a clarificat în ce condiţii erau date autorizaţiile la Colectiv, iată, în momentul ăsta din primărie, deci dintre cei care au autorizat, nu mai e nimeni în puşcărie decât pompierii, dacă ar fi să ne luăm după justiţie, toată lumea şi-a făcut datoria, nu? De fapt nu e vinovat nimeni. Au murit 65 de oameni că aşa a fost să fie”, a mai susținut Eugen Iancu, președinte al Asociației Colectiv.

Are România cu adevărat Justiție?

„Haideţi să vă spun ceva. Eu am 58 de ani. Nu prea mă interesează ce se mai întâmplă cu mine astăzi, mâine sau poimâine, dacă mai trăiesc zece, douăzeci sau un an. Problemele astea trebuie să şi le pună tinerii, cei care la ora asta tac şi mulţi consideră că eliberarea unuia sau altuia este normală. Ar trebui toată lumea să se întrebe în ce ţară trăim? Avem justiţie? Avem procurori care într-adevăr anchetează sau avem nişte oameni care se fac din când în când că mai şi anchetează. Avem judecători care într-adevăr dau condamnări fără drept de apel sau avem judecători care din când în când mai dau şi câte o condamnare, în rest, se joacă de-a justiţia. Avem poliţie care chiar îşi face datoria? Avem sănătate care funcţionează? Eu în momentul ăsta am trei victime arse în diferite spitale din ţară, care nu au nicio şansă la viaţă, iar pe mine mă sună aparţinătorii să mă întrebe ce să facă şi eu nu ştiu ce să le spun.

Discutăm despre ce se întâmplă în ţara asta. Ce facem? Pentru că dacă ieşim pe stradă şi luăm interviuri acum, toată lumea este nemulţumită de ce se întâmplă la spitale, toată lumea este nemulţumită de ce se întâmplă în şcoli, toată lumea este nemulţumită de tot. Şi ce facem? Iată. Avem nişte politicieni care, deşi ar putea fi condamnaţi pentru 10 – 20 de ani şi confiscate toate averile cel puţin rudelor de gradul întâi, sunt condamnaţi la nişte ani, iar după câteva luni nu li se confiscă nimic. Şi asta înseamnă justiţie”, a mai afirmat Eugen Iancu, pentru News.ro.

Judecătorii plâng după pensiile speciale, dar au timp să-l achite pe Piedone

Cristian Popescu Piedone, fostul primar al Sectorului 4, a fost eliberat după ce Înalta Curte de Casație și Justiție în dosarul „Colectiv”.

La ieșirea din penitenciar, el a spus că-și va relua mandatul de edil.

„Iată, astăzi, Justiția, prin Înalta Curte de Casație și Justiție, și nu o spun așa, în mulțumiri, există o speranță în România pentru dreptate. V-am spus-o la început, v-o spun și acum, în 30 de ani de administrație, să îmi zică mie orice politician din România, din lume, că e fată mare. Nu, nu există! Fiecare cu păcatele lui”,

Amintim că decizia de achitare a lui Cristian Popescu Piedone a fost dată chiar în prima zi de grevă a magistraților (deși legea le interzice să facă greve). de modificările ce urmează a fi aduse legislației privind pensiile speciale. În mai multe instanțe și parchete sunt blocate procesele și anchetele, excepție făcând doar cazurile urgente. Și se pare că magistrații Curții Supreme au considerat urgență scăparea de pușcărie a lui Piedone.