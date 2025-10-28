Incendiu în toiul nopții, într-un din municipiul Drobeta Turnu Severin. În jur 40 de locatari au reușit să se evacueze. Alte șase persoane au fost scoase din bloc de pompieri.

Incendiu într-un apartament de bloc

Pompierii intervin, marţi seară, pentru stingerea unui ce a izbunit într-un apartament din Drobeta Turnu Severin. În locuința în care a izbucnit acest incendiu erau depozitate cantități importante de deșeuri. Din acest motiv s-a produs un nor dens de fum care a provocat panică în rândul locatarilor.

Potrivit informațiilor furnizate de autorități, 40 de oameni s-au autoevacuat. Alte șase persoane au fost evacuate de . Pompierii au scos o butelie ce risca să explodeze, din apartamentul cuprins de flăcări.

„În aceste momente, pompierii mehedinţeni intervin pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un apartament situat la parterul unui bloc de pe strada Mihail Kogălniceanu, din municipiul Drobeta Turnu Severin. Până la sosirea forţelor de intervenţie, locatarii blocului s-au autoevacuat în siguranţă”, a transmis ISU Mehedinţi.

Focul a aprins mai multe deșeuri textile

Potrivit informațiilor furnizate de pompieri acest incendiu a cuprins mai multe deșeuri textile din apartament. Pompierii au acționat pentru stingerea focului. Totodată au verificat fiecare locuință pentru a evita situațiile tragice. Lucrătorii echipelor ISU au întâmpinat dificultăți în înlăturarea deșeurilor din interior. Acest lucru a fost necesar pentru a putea găsi focarele ascunse și pentru a evita răspândirea focului.

„Echipajele acţionează pentru lichidarea incendiului şi ventilarea casei scărilor. Totodată, aceştia au constituit echipe de căutare-salvare pentru verificarea fiecărui apartament. Pentru sprijinirea intervenţiei, la faţa locului s-a deplasat încă o autospecială de stingere din cadrul Detaşamentului de Pompieri Drobeta Turnu Severin”, au mai precizat pompierii.

Aceştia au mai anunțat că din cele șase persoane pe care le-au preluat pentru evacuare, una a fost suferit un atac de panică. Aceasta a fost preluat de un echipaj de ambulanță care i-a acordat îngrijirile necesare.

„În timpul intervenţiei, echipajele au extras din casă o butelie pentru aragaz, înlăturând astfel pericolul unei noi explozii. Accesul în apartament este îngreunat din cauza cantităţii mari de deşeuri şi obiecte adunate în interior”, a mai transmis .