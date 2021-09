Ioana Constantin (PMP): Ce o sa se întâmple cu românii? Nu are nimeni treabă cu România reală

Ioana Constantin a vorbit, marți seară, La B1 TV, despre criza guvernamentală, după ce miniștrii USR-PLUS și-au anunțat luni seara demisiile.

„Eu cred că există doar două variante. Cea în care se vor împăca, după congresul PNL, acolo e toată problema și eu cred că domnul Cîțu nu va mai fi premier după congres.

Înțeleg că sunt multe nume avansate. Eu cred în varianta acestei împăcări extraordinare între cele două partide, dar mai degrabă am putea să mergem către un guvern minoritar pentru că este un blat care s-a mucegăit, despre care PSD nu știe încă, nu știu cum o sa le explice domnul Ciolacu în interiorul partidului.

Problema e alta. Ce o sa se întâmple cu românii? Ei au ieșit foarte puțini la vot în 2020. Încep școlile, nu știm exact foarte bine ce se întâmplă, că vine acest val 4,5 sau 6. Dacă vine doamna Turcan, nici nu mai știm ce număr va fi, vă dați seama ce problemă ar fi și asta la Sănătate. Apoi sunt bolnavii, care nu au COVID, dar nu au putut să ajungă aibă servicii medicale de calitate pentru că totul era COVID. Am înțeles că economia merge, bubuie, am întețes că o sa creștem salariul minim, dar nu știm exact cum. Deci nu are nimeni treabă cu România reală”, a declarat Ioana Constantin, la „Dosar de politician” cu Silviu Mănăstire.