Ioana Mihăilă acuză că Ministerul Sănătății a fost lăsat fără bani în plină pandemie: Am trimis o primă solicitare premierului Florin Cîțu încă din luna aprilie (VIDEO)

Ioana Mihăilă, propunerea USR pentru Ministerul Sănătății, a declarat, marți, că încă din aprilie l-a informat pe premierul Florin Cîțu că Ministerul nu are suficienți bani pentru a gestiona criza COVID. Situația nu a fost rezolvată de prim-ministru nici măcar la rectificarea bgetară din luna august.

Mihăilă a primit aviz negativ după audierea din comisiile parlamentare de specialitate. „Mandatul meu a pus soluţii pe masă soluţii care au fost faultate de câte ori s-a putut de către un premier, care nu credea că vine valul 4”, a afirmat aceasta în timpul audierii.

Ministerul Sănătății, lăsat fără bani. Acuzațiile Ioanei Mihăilă

„Solicitările au fost transmise încă din luna aprlie. După ce am preluat mandatul, la o săptămână și ceva, am trimis o primă solicitare prin care am anunțat premierul despre situația bugetului Ministerului Sănătății.

A urmat, în luna mai, un Memorandum prin care toți membrii Guvernului au fost informați despre epuizarea resurselor bugetare pentru anumite capitole, precum centrele de vaccinare sau programele naționale de sănătate. Rolul Memorandumului a fost de a debloca acei 10% reținuți pentru prudență fiscal-bugetară. Resursele ne-au asigurat supravețuirea până la finele lunii iulie când, după cum a promis premierul, trebuia să se realizeze rectificarea bugetară.

Noi, la finalul lunii iulie, am finalizat solicitările de rectfiicre. Ea a fost întărziată. Eu am spu, am transmis aceste lucruri în 2 septembrie, când resursele bugetare nu au mai fost suficiente și după ce a patra săptămână de când am ajuns la o înțelegere pe rectificare, premierul a evitt să o transpună” a explicat Ioana Mihăilă.