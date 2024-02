Ion Doldurea candidează din partea PSD pentru un nou mandat la Caracal. Fiul său deține firma GPL care a provocat explozia din Crevedia

Ion Doldurea, primarul municipiului Caracal, a declarat, vineri, că va candida pentru un nou mandat din partea PSD, informează Agerpres. Doldurea anunțase vara trecută, în contextul , că din toate funcțiile politice. Asta deoarece firma care deținea stația aparține chiar fiului său, Ionuț Doldurea. Explozia s-a soldat cu șase morți și zeci de răniți.

Ion Doldurea (PSD) mai vrea un mandat de primar în Caracal

Deputatul PSD de Olt Adrian Chesnoiu, prim-vicepreşedinte al PSD Caracal, a declarat vineri că „domnul primar este membru PSD şi nu şi-a pierdut niciodată calitatea de membru PSD. A luat o decizie unilaterală de a se autosuspenda din toate funcţiile deţinute în PSD Caracal şi PSD Olt, iar decizia unilaterală de a reveni îi aparţine în totalitate şi când va fi momentul o va anunţa, cu aceeaşi stimă şi principialitate cum v-a răspuns acum la întrebare. Şi faptul că v-a răspuns onest că va candida este rodul discuţiilor pe care le-am avut în interiorul organizaţiei şi se bucură de întreaga susţinere a colegilor noştri din PSD Caracal, din PSD Olt şi cred că şi din PSD naţional”.

Potrivit , Doldurea are peste 20 de case, apartamente și spații comerciale, precum și aproape 500.000 de euro în conturi, potrivit declarației de avere. Familia Doldurea are și un hotel de 5 stele în Caracal și opere de artă evaluate la 70.000 de euro.

Contextul în care Ion Doldurea și-a anunțat suspendarea din toate funcțiile politice

Amintim că, după explozia de la stația GPL din Crevedia, Ion Doldurea și-a anunțat suspendarea din toate funcțiile politice, dat fiind că firma care deține stația aparține fiului său.

„Având în vedere situația creată, deși nu am și nu am avut niciodată vreo implicare în societatea comercială unde s-a întâmplat tragicul eveniment, dar fiind vorba de un membru al familiei mele, pentru a nu exista nici un alt fel de interpretare, am luat decizia de a mă suspenda din calitatea de membru al PSD și, implicit, din orice altă funcție politică deținută”, a transmis Ion Doldurea, la vremea respectivă.

Acţionarii firmei Flagas SRL sunt Ionuţ Daniel Doldurea (51%) si Cosmin Ionuţ Stinga (49%).

Potrivit defapt.ro, Ionuț Daniel Doldurea controlează, prin firma Flagas, alte 27 de puncte de lucru în 13 județe din România, nu doar punctul unde s-a produs explozia și care, teoretic, fusese închis și . De asemenea, frații Ionuț Daniel Doldurea și Cristian Marian Doldurea, fiii primarului din Caracal, dețin alte firme prin intermediul cărora controlează afacerile cu gaz lichefiar din sudul țării.

Ce s-a întâmplat cu primarul PSD din Crevedia

Cât despre Florin Petre, primarul PSD din Crevedia, acesta nu doar că a rămas în partid, în ciuda declarațiilor privind excluderea sa, ci chiar printr-o decizie votată de aproape toți consilierii locali, cu câteva excepții.

Florin Petre a argumentat nevoia de creștere a salariilor prin faptul că angajații din Primăria Crevedia sunt discriminați față de omologii lor din alte orașe și angajații instituțiilor centrale, având salarii mai mici. Edilul a mai spus că-i e teamă să nu-i plece angajații din cauza salariilor mici.