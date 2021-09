Ionuț Moșteanu acuză din nou blatul dintre premier și șeful PSD: Au călcat în picioare Constituția. Dacă Florin Cîțu face un pas în spate, putem avea un guvern funcțional până vineri (VIDEO)

Ionuț Moșteanu, purtătorul de cuvânt al USR PLUS, a declarat, marți, că după demisia miniștrilor USR PLUS din Guvern, premierul Forin Cîțu va trebui în maximum 45 de zile să ceară un nou vot în Parlament și atunci se va vedea și mai bine blatul dintre acesta și Marcel Ciolacu președintele PSD. O altă variantă, și soluția pentru România, este ca PNL să vină cu o nouă propunere de premier. În acest caz, am putea avea un guvern funcțional până vineri, a spus Moșteanu.

USR PLUS insistă pe demisia lui Florin Cîțu

„Faptul că Marcel Ciolacu și Florin Cîțu și-au dat mâna să calce în picioare Constituția este inadmisibil și fără precedent. Acum moțiunea nu poate fi citită, nu poate ajunge la vot în plen, asta deoarece Cîțu se agață cu dinții și ghearele de scaunul de la Palatul Victoria. E ținut acolo pe perfuzii din punct de vedere politic. Zilele lui sunt numărate. În 45 de zile cel mult va trevui să vină în Parlament și atunci se va vedea clar blatul dintre Cîțu și Ciolacu.

Dacă nu, varianta bună pentru România e ca, după discuțiile de azi de la Cotroceni, Cîțu să facă un pas în spate. Până vineri putem avea un nou guvern de coaliție funcțional, cu un nou premier din partea PNL. În decembrie am pus guvernul în trei zile. De azi putem avea un nouguvern și ieși din criză. Demisia lui Cîțu e singura soluție pentru a ieși din criză”, a declarat Ionuț Moșteanu.