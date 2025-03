Ionuț Moșteanu: Ilie Bolojan are o șansă clară, sigură, cu partidele pro-europene în spatele dânsului, să fie următorul președinte al României / Mi-e frică de un om precum Crin Antonescu (VIDEO)

Liderul deputaţilor USR, , a afirmat în emisiunea „News Pass”, moderată de Laura Chiriac, pe B1 TV, că are o „șansă clară și sigură” de a deveni următorul președinte al României, având sprijinul partidelor pro-europene. El a subliniat importanța unui președinte corect și pro-european care să conducă România pe un parcurs corect. Moșteanu a subliniat, de asemenea, că Elena Lasconi s-a arătat dispusă să se retragă din cursa prezidențială pentru a-l susține pe Bolojan, ceea ce consideră că este un gest rar de fair-play în politică.

„E o șansă sigură și bună, dacă dânsul ar fi dispus să candideze”

Moşteanu a fost întrebat dacă va încerca Elena Lasconi să-l convingă pe Marcel Ciolacu să facă lobby pentru candidatura lui Ilie Bolojan.

„Da, în momentul ăsta este singura șansă și din cifre, și din feedback-ul pe care îl primim din societate, domnul Bolojan are o șansă clară, sigură cu partidele pro-europene în spatele dânsului să fie următorul președinte al României și am sta și noi, fiecare dintre noi, toți românii am sta liniștiți știind că avem un președinte corect, pro-european care să țină România pe parcursul corect.

Dincolo de asta, da doamna Lasconi este candidata USR, dar doamna Lasconi, într-un gest de fair-play și de altruism, foarte rar în politică, a declarat acum câteva zile că s-ar retrage în favoarea domnului Bolojan pentru a fi susținut de toate partidele pentru a fi președinte.

Știu că este mai neobișnuit. E un lucru mai rar, eu îl respect pe domnul Bolojan. Poate de la atâta scandal, oamenii s-au dezobișnuit ca să fim fair-play și sportivi să recunoaștem când un competitor politic face niște lucruri bune, cred că își face treaba foarte bine acum, în perioada asta de interimat, și recâștigă încrederea pentru instituția prezidențială, pentru că încrederea în instituție a fost demolată de Klaus Iohannis și în fiecare zi de interimat face niște lucruri bune pentru recâștigarea încrederii și a respectului în acea instituție.

În momentul ăsta, e o șansă sigură și bună, dacă dânsul ar fi dispus să candideze și partidele celelalte ar fi dispuse să-l susțină, dacă nu, o să vedem, ne întoarcem la scenariul de pe masă. Crin Antonescu o să cadă între scaune, avem și noi cifre, arată cum spunea și domnul Pieleanu, este la egalitate cu Nicușor și cu Ponta, acolo, marja de eroare. Sunt toți 3, doamna Lasconi e un pic mai jos, dar dinamica în campanie e destul de diferită. Cu 2 luni înainte de campania din noiembrie se arătau foarte diferit cifrele de ce a ieșit pe 24 noiembrie în turul 1″, a declarat liderul deputaților USR.

„Crin Antonescu a arătat că n-are scrupule când are puterea și mie, unul, mi-e frică de un om ca dânsul”

„PSD are 2 candidați, și Ponta, și Crin Antonescu. Electoratul PSD va vota mai degrabă Ponta. O parte din activul de partid al PSD îl va vota pe domnul Ponta și domnul Crin Antonescu, nu știu cu ce voturi va rămâne în buzunar. O să vedem cum arată lucrurile. Pentru mine, personal, domnul Crin Antonescu nu este o soluție, este un om care atunci când a avut puterea în stat, a abuzat de ea. În 2012, știm ce a făcut atunci cu Victor Ponta, când a călcat în picioare instituțiile statului și democrația pentru a-l suspenda rapid pe Băsescu. A arătat că n-are scrupule când are puterea și mie, unul, mi-e frică de un om ca dânsul să-i dăm toată puterea”.

Întrebat dacă îi este mai frică de Crin Antonescu decât de Călin Georgescu, Moșteanu a răspuns: “Nu. Sunt două frici diferite”, a mai adăugat Moșteanu.