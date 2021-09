Ionuț Moșteanu, întrebat dacă USR PLUS ar accepta propunerea Ludovic Orban – premier: Noi nu excludem decât varianta Florin Cîțu / Orban, Bolojan și Boc au experiență să conducă un guvern de coaliție (VIDEO)

Ionuț Moșteanu, purtătorul de cuvânt al USR PLUS, a reiterat că formațiunea este gata să revină la guvernare dacă PNL face o nouă propunere de premier. El nu a exclus varianta Ludovic Orban și a a declarat că atât actualul președinte al liberalilor, cât și Ilie Bolojan sau Emil Boc se numără au experiența necesară pentru a conduce un guvern de coaliție „într-o perioadă complicată din punct de vedere economic”.

Emisia video va porni imediat. Daca aveti un ad blocker activ va rugam dezactivati-l.

Ionuț Moșteanu (USR PLUS): „Suntem oricând gata să ne așezăm la masă din nou cu o nouă propunere de premier din partea PNL, fără Florin Cîțu”

Întrebat dacă Ludovic Orban ar putea să facă parteneriatul dintre PNL și USR PLUS mai bine decât Florin Cîțu, purtătorul de cuvânt al USR PLUS a declarat: „Depinde foarte mult de ce se va întâmpla la Congresul PNL. Nu stabilim noi propunerea de prim-ministru a PNL. PNL trebuie să stabilească, să se uite la ce s-a întâmplat, să înțeleagă care sunt condițiile – și noi avem o condiție foarte simplă și clară – și să propună un om cu experiență. Domnul Orban are experiență, domnul Bolojan are experiență, domnul Boc are experiență să conducă un astfel de guvern și, dacă mă uit și mai găsesc două, trei, patru, cinci persoane, sunt oameni cu multă experiență în PNL care pot conduce un guvern de coaliție într-o perioadă complicată din punct de vedere economic. De un astfel de om este nevoie pentru a trece cu bine țara de următorii ani”.

Întrebat dacă USR PLUS ar accepta să fie propus Ludovic Orban de PNL, Ionuț Moșteanu a subliniat: „Noi nu excludem decât varianta Florin Cîțu. În rest, așteptăm o propunere de la PNL. De aici încolo este bucătăria PNL, nu le facem noi ordine la ei în bucătărie. Au un Congres, să și-l tranșeze, să nu mai tragă și țara târâș în această mizerie care a fost campania lor internă, că asta s-a întâmplat în momentul acesta și de aceea suntem aici unde suntem. Suntem oricând gata să ne așezăm la masă din nou cu o nouă propunere de premier din partea PNL, fără Florin Cîțu”.

El a acuzat PSD și PNL că pun în continuare „bețe în roate” moțiunii.

„Mi se par niște încercări disperate, din nou, de a duce în derizoriu această moțiune absolut legitimă și corectă, de a muta discuția din spațiul public de pe moțiune și despre faptul că Florin Cîțu folosește banii publici pentru a-și cumpăra voturi la congres, pe niște chichițe procedurale. A fost un plen în regulă din toate punctele de vedere, a fost un plen în care s-a citit moțiunea, moțiunea trebuie dezbătută și votată, și asta cât mai repede. Din nou, zilele acestea, ca săptămâna trecută, vedem un abuz constituțional fără precedent din partea PSD și PNL, care blochează această moțiune”, a adăugat Ionuț Moșteanu.