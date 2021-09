Marcel Ciolacu îi răspunde lui Ionuţ Moşteanu (USR PLUS): Mă secăturilor, păi voi faceţi un şantaj extraordinar! S-au prins oamenii, v-au luat jucăria, că aţi pus labele pe Justiţie, şi acum sunteţi supăraţi

Ionuț Moșteanu, purtătorul de cuvânt al USR PLUS, i-a transmis lui Marcel Ciolacu, președintele PSD, că social-democrații ar trebui să voteze moțiunea de cenzură a USR PLUS dacă vrea să demonstreze că nu are o înțelegere cu Florin Cîțu. „Aduceți cei 157 de parlamentari la vot și dovediți că n-aveți sfori și comanda dublă cum se spune!”, i-a mai spus Moșteanu lui Ciolacu. Nu a durat mult și a venit replica liderului PSD.

Marcel Ciolacu i-a acuzat pe cei din USR PLUS că șantajează și că „au pus labele pe Justiție”.

Ciolacu, replică pentru Moșteanu

„Cum creşte PSD în sondaje, cum apare asta cu PSD-iştii că sunt securişti sau că fac blat cu Klaus Iohannis. De ce să fac eu blat cu Iohannis? Ce-mi poate da mie Iohannis? N-am dosare penale, n-am furat!

A ieşit nu ştiu ce lider USR, supărat că noi nu-i votăm moţiunea de cenzură, să spună că Ciolacu trebuie să demonstreze că nu e blat cu Iohannis şi să voteze. Mă secăturilor, păi voi faceţi un şantaj extraordinar!

S-au prins oamenii, v-au luat jucăria, că aţi pus labele pe Justiţie, şi acum sunteţi supăraţi. Cum trebuie eu să demonstrez că nu am blat cu Florin Cîţu?”, a declarat Marcel Ciolacu, duminică seară, la Antena 3.

Tot duminică seară, Ciolacu a declarat că există suspiciuni privind semnăturile de pe moţiunea de cenzură a USR PLUS şi AUR. Despre „semne de întrebare” cu privire a moțiune a vorbit și senatoarea PNL Alina Gorghiu.

Duminică dimineață, însă, liderul social-democraților afirmase: „Dacă moțiunea USR AUR va ajunge la vot, în pnen, PSD o va vota. Dar vom merge până la capăt, la alegeri anticipate. Dacă moțiunea nu ajunge la vot în plen, suntem dispuși să vorbim cu USR și AUR să stabilim un text al moțiunii și în 10 minute o depunem”.