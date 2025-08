Ionuț Vulpescu, consilierul lui Ion Iliescu: „Am văzut un Marc Aurelius în viață și în amurgul ei”

Ion Iliescu a pierdut lupta cu viața, marți, 5 august, la 95 de ani. Acesta și-a petrecut ultimele săptămâni pe patul spitalului SRI „Agrippa Ionescu”, din București.

Cancerul pulmonar l-a răpus pe fostul președinte, iar de-ai lui au oferit declarații despre primul președinte român ales democratic.

Sunt fericit că i-am spus, înainte ca marele epilog să înceapă, cât de mult l-am prețuit și cât a însemnat pentru mine. I-am spus de multe ori în timpul vieții, când oamenii arareori își mărturisesc recunoștința și lasă lucrurile să curgă, ce îi datorez ca individ, ca om politic, ca prieten mai tânăr. Sunt fericit și pentru că i-am spus cum ceva esențial din ce a construit va merge mai departe, el mulțumindu-mi că am rămas același Ionuț Vulpescu, cel care a lucrat pentru Ion Iliescu de când se știe, și o va face cât va trăi. Am văzut un Marc Aurelius în viață și în amurgul ei, și tot ce pot să vă spun e că nu am cunoscut un om mai demn înaintea istoriei, cu tot ce are mai viu și cu tot ce stă să părăsească lumea asta. Pentru mine și pentru mulți care l-au iubit, va fi întotdeauna «Președintele»”, a scris Ionuț Vulpescu pe Facebook.

Ionuț Vulpescu: „A fost un fel de trecere dintre două lumi pe care n-o s-o uit niciodată” În plus, consilierul a declarat că momentul în care și-au spus „la revedere” pentru ultima oară, fără să știe, a fost de-a dreptul cumplit. Bărbatul l-a iubit foarte tare pe fostul președinte și a anunțat că în cursul zilei de miercuri va posta un film dedicat lui.

„A fost greu când l-am ținut de mână ultima oară, în urmă cu ceva vreme. Și insuportabil atunci când a ridicat mâna și ne-am luat la revedere pentru ultima oară, fără să știm, un fel de trecere dintre două lumi pe care n-o s-o uit niciodată.