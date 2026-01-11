Discuțiile care au apărut ca urmare a poziției României față de acordul UE-Mercosur a scos politicienii la atac. Fiecare și-a exprimat părerea despre parteneriat, unii punând accent pe beneficiile pe care le va avea România, alții pe dezavantajele care ar putea părea. În acest context, ministrul Agriculturii a avut o intervenție telefonică într-o emisiune televizată, în care a vorbit despre efectele negative pe care le-ar putea avea acordul UE-Mercosur asupra țării noastre și, în special, asupra fermierilor.

România ar risca să își piardă poziția de exportator-cheie în UE

a refuzat semnarea documentului privind aprobarea acordului UE-Mercosur.

Principalul argument pe care îl aduce Florin Barbu împotriva acestui parteneriat este că România ar risca să își piardă statutul de exportator-cheie de carne în UE. Ministrul susține că unele state au fost deranjate de capacitățile țării noastre, de aici și dorința unui acord cu Mercosur.

„Este derajant pentru anumite state că România a devenit exportatorul de carne de pui principal din Uniunea Europeană, la carnea de vită avem cele mai mari effective din Uniunea Europeană, la ouă exportăm aproape peste 30% din consumul din România”, a declarat ministrul, la Antena 3.

România este un pion important în Europa și pentru exportul de cereale. Florin Barbu avertizează că acest lucru s-ar putea schimba odată cu implementarea parteneriatului cu Mercosur, dat fiind faptul că țări ca Brazilia produc cantități enorme de porumb.

„Toate aceste lucruri trebuie să le avem în vedere, pentru că în ultimii ani am dezvoltat foarte multe ferme, iar România a ajuns în primele locuri. Dar mai este un lucru foarte important. Trebuie să ne gândim şi la partea de cereale. România este al cincilea stat din Uniunea Europeană ca suprafaţă agricolă şi producem cantităţi din zona irigabilă de .

Iar Brazilia şi celelalte state unde precipitaţiile sunt de 2.000 de litri pe an, produc cantităţi enorme de porumb, care vor invada Uniunea Europeană şi, bineînţeles, întotdeauna am solicitat şi toată lumea a solicitat şi politica agricolă a Ministerului Agricultorii a fost de a integra aceste cereale în zootehnie şi în tot ceea ce înseamnă industria alimentară din România, dar şi din Uniunea Europeană”, a adăugat ministrul.

Cum ar vrea Ministrul Agriculturii să se desfășoare acordul UE-Mercosur

Florin Barbu a menţionat și ce solicitări a făcut către Comisia Europene, privind acest acord. Ministrul Agriculturii ar fi propus ca fiecare țară să aibă dreptul să-și licențieze proprii operatori economici, așa cum s-a întâmplat în cazul Ucrainei.

„Am solicitat încă un lucru foarte important, cine sunt operatorii economici care vor fi licenţiaţi? Pentru că operatorii care vor importa din zona MERCOSUR vor fi licenţiaţi către Comisia Europeană. Am cerut, aşa cum s-a întâmplat pe parte de Ucraina, să facem acelaşi mecanism pe care noi l-am aplicat, ca fiecare stat membru să licenţieze operatorii care aduc produse din MERCOSUR, pe teritoriul fiecărui stat din Uniunea Europeană.

Şi, trei, am mai solicitat un lucru foarte important. Dacă o ţară are nevoie de produse din zona de MERCOSUR să nu mai poată să facă comerţ intracomunitar cu acele produse, adică să le aducă dintr-un stat cum este Germania în România. Dacă are nevoie Germania de aceste produse din MERCOSUR să le utilizeze pe teritoriul Germaniei, fără să se mai realizeze comerţ intra-comunitar”, a explicat ministrul Agriculturii.