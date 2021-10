Kelemen Hunor: „Nu este nici cazul, nici timpul sa tragem de timp” / UDMR, gata să își asume formarea guvernului pentru un mandat de 6 luni

Pre;edintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat că la consultările cu președintele Klaus Iohannis a susținut că nu trebuie tras de timp pentru găsirea unei soluții pentru soluționarea crizei politice. În acest sens, UDMR propune o soluție pentru șase luni: un guvern condus de un reprezentant al UDMR-ului pe o perioadă scurtă care să ajute România să treacă iarna cu bine și să asigure adoptarea unor măsuri cheie, precum plafonarea prețului la energie:

„Nu este nici cazul, nici timpul sa tragem de timp sa cautam solutii care nu sunt viabile. Nu e un joc de a pune mana pe putere și de a guverna România în acest mod. E vorba de responsabilitate, de asumare, de o solutie prin care reușim să trecem de aceasta perioada dificila. Am văzut că astăzi a existat o ingură propunere în persoana domnului Dacian Cioloș.

PNL nu apropus un premier. Împreuna cu colegii suntem pregatiti sa oferim o solutie in doua etape.: de a trece iarna pentru șase luni de zile până în aprilie, anul viitor, o întelegere cu partidele care sunt dispuse la o astfel de întelegere din Parlamentul Româniai, mă gândesc la PSD și la USR, sa incercam sa refacem coalitia cu USR daca se poate, daca nu un sprijin parlamentar pentru un Guvern condus de un reprezentant al UDMR-ului, noi asumăm acest lucru pentru o perioadă scurtă de timp și cu un mandat limitat.

Avem nevoie de ordonanta pentru a plafona preturile, avem nevoie de un ajutor substantial pentru mediul de afaceri în ceea ce privește compensarea prețului la energie ca sa nu riscam inflația, să nu riscăm o perioadă în care serviciile și produsele se vor scumpi, ceea ce înseamnă o inflație mare, reducere a consumului, acest lucru înseamnă reducerea creșterii economice. Plus bugetul trebuie trimis în Parlamentul României, trebuie lansate toate procedurile pentru PNRR. Am câștiga timp și am avea posibilitatea de a discuta o formulă de coaliție.”