Kelemen Hunor: O eventuală suspendare a președintelui Klaus Iohannis ar fi total nepotrivită și contraproductivă. Nu susțin nicio suspendare (VIDEO)

Kelemen Hunor, președintele UDMR, a respins vehement o eventuală suspendare a președintelui Klaus Iohannis, suspendare despre care spune că ar fi „total nepotrivită, total contraproductivă în România în 2021-2022”.

Kelemen Hunor (UDMR): Nu susțin suspendarea președintelui Klaus Iohannis

Întrebat miercuri, la Parlament, în contextul votului pe guvernul Cioloș, dacă riscă președintele Klaus Iohannis să fie suspendat, un scenariu vehiculat atât de PSD, cât și de AUR, președintele UDMR a răspuns: „Nu susțin nicio suspendare. Au fost două suspendări postdecembriste, la una am participat, cu consecințele de rigoare, am avut dreptate atunci, dar totuși a fost o problemă foarte, foarte serioasă pentru noi. La a doua suspendare nu am participat fiindcă, totuși, până la urmă e bine să înveți din propriile tale greșeli. Acum, să mergem la o suspendare ar fi total nepotrivită, total contraproductivă în România în 2021-2022. Nu, categoric, nu”.

Întrebat dacă Președintele trebuia să fie mai implicat în rolul de mediator, Kelemen Hunor a explicat: „Asta depinde de Președinte ce alege. Eu nu pot să dau sfaturi Președintelui. Totuși, el are voturile în spatele lui, de 6 milioane și ceva, el decide cât de activ și în ce modalitate trebuie să fie activ. Nu am cum să dau sfaturi Președintelui”.