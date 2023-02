Klaus Iohannis, discuție cu liderii europeni în pregătirea Consiliului European din această săptămână. Pe agendă, sprijinul pentru Ucraina, economia UE și migrația ilegală

Președintele Klaus Iohannis a avut o videconferință cu președintele Consiliului European, Charles Michel, și un grup de lideri europeni, marți, în pregătirea reuniunii extraordinare a Consiliului European din 9-10 februarie, informează Administrația Prezidențială.

Șeful statului spune că discuția de marți s-a concentrat pe sprijinul pentru Ucraina, economia europeană și combaterea migrației ilegale.

„Consiliul European din această săptămână va aborda chestiuni importante pentru UE. În cadrul reuniunii pregătitoare de astăzi găzduite de președintele Consiliului European, ne-am concentrat asupra sprijinului pentru Ucraina pe toate palierele, pe consolidarea competitivității economiei UE și pe implementarea de măsuri concrete pentru combaterea migrației ilegale”, a scris Klaus Iohannis, marți, pe Twitter.

This week’s will touch upon important issues for the . In today’s preparatory meeting hosted by we focused on support for 🇺🇦 on all dimensions, strengthening the competitiveness of 🇪🇺 economy, and implementing concrete measures to fight illegal migration.

