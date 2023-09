Klaus Iohannis, discuții pe tema Schengen cu omologul austriac. A fost abordată și extinderea UE

Președintele Klaus Iohannis a anunțat că a discutat despre dosarul Schengen cu omologul său austriac, Alexander Van der Bellen, miercuri, la Palatul Cotroceni, în marja Summitului Inițiativei celor 3 Mări.

Președintele României a precizat că a vorbit cu omologul austriac și despre situația de securitate, dar și despre extinderea UE.

„Întâlnire de substanță cu Președintele Austriei, Alexander Van der Bellen, în marja Summitului Inițiativei celor 3 Mări de la București. Am apreciat sprijinul său continuu pentru o soluție în favoarea aderării României la spațiul Schengen cât mai curând posibil. Am discutat și despre situația de securitate și extinderea UE”, a scris Klaus Iohannis, miercuri, pe Twitter.

Substantial meeting with AT🇦🇹 President in the margins of Summit in . I appreciate his continued support for a solution in favour of Romania 🇷🇴's accession to Schengen area as soon as possible. Also discussed the security situation & EU enlargement.

