Klaus Iohannis, în pantaloni scurți pe munte. Carmen Iohannis, fotografie pe Vârful Moldoveanu, cu steagul României în mână (FOTO)

Președintele Klaus Iohannis și soția sa, Carmen Iohannis, și-au petrecut weekendul la munte. Imagini postate pe Facebook îi arată pe cei doi pe Vârful Moldoveanu.

Klaus și Carmen Iohannis, weekend la munte

Ultramaratonistul Polgar Levente Ioan a publicat pe Facebook o imagine în care apare alături de președintele Iohannis, în pantaloni scurți și echipat pentru drumeție pe munte, cu geacă și bocanci.

„Traseul competiției de ieri la care am participat a urcat și pe Vârful Moldoveanu unde l-am întâlnit pe domnul președinte al României. M-a recunoscut imediat, am schimbat câteva vorbe, am vorbit și despre unele situații personale de la Aiud. M-a felicitat și încurajat”, a scris Polgar Levente Ioan, pe Facebook.

Anterior, și Carmen Iohannis a postat o fotografie în care apare ea pe Vârful Moldoveanu, ținând în mână steagul României. În plan secund, cu spatele la cameră, se vede și președintele.

Klaus Iohannis n-a mai avut nicio apariție publică de două săptămâni, de când noii miniștri ai Muncii și Familiei. Iohannis n-a avut nicio reacție nici măcar în legat de creșterile de taxe și impozite.