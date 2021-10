Klaus Iohannis, nou apel la vaccinare: De ce trebuie să dăm ascultare la unii care vorbesc prostii în spațiul public și pe Facebook?

Președintele Klaus Iohannis a făcut vineri un nou apel către români să se vaccineze, dând exemplu statele din vest. De asemenea, el a precizat că opt state europene au transmis oficial că sunt dispuse să ajute România după ce țara noastră a activat mecanismul european de sprijin.

“Acasă situația este foarte foarte complicată. Am vorbit eu despre o tragedie, despre o catastrofă în domeniu: personalul medical, medicii sunt terminați pentru că lucrează non stop. Locuri la ATI nu mai sunt disonibile. Am apelat la mecansimul european de sprijin și am primit deja efectiv sprijin de la opt state europene. Alții s-au declarat dispuși să ne ajute. Solidaritatea europeană nu e doar o expresie, ci este un fapt. Le-am mulțumit prietenilor noștri care ne ajută și sar în ajutorul nostru.

Nu există altă soluție decât vaccinarea. Trebuie să fim serioși și să acceptăm acest lucru. În toate statele din vestul Europei, pandemia a fost domolită prin vaccinare. Sunt rate de vaccinare de 80%-90%. Au ajuns în ultimele săptămâni puțini oameni la ATI și în spitale. Noi de ce nu putem face așa ceva? De ce dăm ascultare la unii care vorbesc prostii în spațiul public și pe Facebook și vă fac să nu vă vaccinați”, a spus Klaus Iohannis, la Bruxelles.