Lasconi a dat de înțeles că s-au făcut presiuni din coaliție asupra ei să numească un om anume șef la SRI, dacă va câștiga prezidențialele, iar alegerile au fost anulate pentru că ea a rezistat presiunilor și a refuzat

Elena Lasconi a declarat miercuri, la dezbaterea prezidențială organizată de , că a existat o discuție cu liderii din coaliție, după primul tur de anul trecut, în care i s-a cerut să promită că dacă va ajunge președintele României, va pune o anumită persoană la șefia SRI. „Am refuzat”, a punctat aceasta. Întrebată dacă i s-a spus atunci că nu se vor anula alegerile în cazul în care ea încuviințează, Lasconi a răspuns: „Nu mi s-a spus asta, dar feeling-ul meu e că acolo a mers; am martori”.

„Am luat decizii de președinte când n-am fost președinte. Astăzi nu sunt președinte pentru că am coloană vertebrală! Am avut o discuție cu liderii partidelor de guvernământ ca să pun un anumit om șef la SRI și am refuzat. Era după primul tur (discuția respectivă) și trebuia să fac această promisiune”, a declarat Elena Lasconi, fără a da nume.

Întrebare: Dacă acceptați, vi s-a spus că nu se mai anulează alegerile?

Răspunsul Elenei Lasconi: „Nu mi s-a spus asta, dar feeling-ul meu e că acolo a mers; am martori. Se întâmplă lucruri urâte în țara asta. Au fost 3 oameni la discuție”.

Ea a afirmat apoi că vrea oameni competenți în serviciile secrete: „uitați-vă ce clipe trăim!”.

Lasconi a lăsat astfel să se înțeleagă că ar exista o legătură între refuzul ei de a numi respectiva persoană la SRI și decizia ulterioară de anulare a alegerilor prezidențiale.