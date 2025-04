Lasconi crede că liderii USR au negociat cu Nicușor Dan încă de la finele anului trecut: Am fost sabotată. Mă uimește felul atât de lejer cu care minte Nicușor Dan. Nu știu ce le poate da, că la PMB nu le-a oferit decât povești (VIDEO)

Elena Lasconi a declarat miercuri, pentru B1 TV, că a fost sabotată de liderii USR care-i contestă candidatura la prezidențiale și crede că aceștia au negociat cu Nicușor Dan încă de la finele anului trecut. Ea l-a acuzat pe Nicușor Dan că e mincinos și a spus că nu-și închipuie ce le-ar putea promite el USR-iștilor care

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „News Pass”, moderată de Laura Chiriac pe B1 TV.

Lasconi spune că a fost sabotată în USR

„Nu au făcut lucrul acesta (convocarea unui congres) nu pentru că am fost eu încăpățânată sau i-am dus eu cu vorba, ci pentru că statutul nostru spune clar că congresul alege candidatul la prezidențiale din membrii USR și, nefiind membru Nicușor Dan, normal că nu puteau să facă lucrul acesta. S-a întâmplat tot circul ăsta…”, a declarat Lasconi.

Întrebată dacă ceilalți lideri USR i-au propus lui Dan să se înscrie în USR, înainte să înceapă campania, Lasconi a răspuns: „Nu știu doamnă, întrebați-i pe ei, dar ce pot să vă spun sigur e că de anul trecut, de după ce s-au anulat alegerile, eu cred că ei deja au început să se întâlnească și să vorbească pentru că am simțit lucrurile acestea. Am văzut că nu mai e niciun interes să facem campanie. Când a început precampania, eu am văzut ce cheltuieli erau pentru postările mele și ce cheltuieli avea, de exemplu, Nicușor Dan. De pe Meta scos, ce s-a promovat pe Facebook. Într-o săptămână el avea 260.000 de lei și eu aveam 9.000 de ei! Cu partid, cu subvenție!”.

„Sugerez faptul că Dar eu nu sunt aici ca să mă victimizez. Noi avem o subvenție de la stat, ca toate partidele. Puteam să folosim din bani pentru acele postări. Dar nu sunt aici să mă victimizez, ci să apăr niște principii și valori pentru care am ieșit în stradă. Mi se pare absolut absurd ce se întâmplă”, a continuat președinta USR.

Lasconi, despre Nicușor Dan

„Mă uimește felul atât de lejer cu care minte acest candidat (…) Cred că nu ar fi potrivit, pentru că președintele ar trebui să aibă caracter în primul rând, să fie un om de bună credință și să nu mintă, să fie cinstit”, a mai spus Lasconi, criticându-l astfel pe Dan.

Ea a mai afirmant că Ionuț Moșteanu a fost văzut în Primăria Capitalei și, de asemenea, Nicușor Dan a fost invitat la grupul parlamentar al USR.

„Nu știu ce le poate oferi Nicușor Dan că la Primăria Capitalei am văzut că nu le-a oferit absolut nimic, doar povești”, a punctat apoi Elena Lasconi.