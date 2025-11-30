Lasconi nu își ascunde deloc nemulțumirea față de actualul guvern.

Primărița USR susține că guvernul condus de Ilie Bolojan este „cel mai rău guvern din ultimii 35 de ani”. Ea afirmă că reformele aplicate de Executiv au blocat proiectele primarilor din toată țara.

Lasconi nu își ascunde nemulțumirea. Ce spune despre efectele guvernului Bolojan

Elena Lasconi spune că este „extrem de supărată”, ba chiar „exagerat de supărată”. Mărturisește că indignarea ei crește când vede cât de mult sunt afectați oamenii din Câmpulung.

„Este cel mai rău guvern din istoria României din ultimii 35 de ani pentru că au omorât proiectele. Multe proiecte pe fonduri europene, proiecte pentru care noi am cheltuit puținii bani pe care îi aveam în buget pentru că suntem o primărie săracă, nu avem investitori. Adică nu suntem o primărie să ne comparăm cu un oraș în care există investitori și sunt mai mulți bani la buget. Deci puținii bani pe care i-am avut i-am cheltuit ca să facem documentații, să atragem fonduri europene și am fost premiată la asta, sunt încă premiantă, asta chiar și cu cele pe care mi le-a ucis guvernul Bolojan”, a explicat aceasta pentru Digi24.

Ce plan are primărița USR după blocarea proiectelor din Câmpulung

Fosta candidată la președinție spune că multe proiecte au fost obținute în sistemul „primul venit, primul servit”. Ea adaugă că primăria a semnat contracte clare cu statul român pentru aceste investiții.

„Au fost proiecte la care ne-am luat la întrecere. Adică a fost primul venit, primul servit și am semnat un contract cu statul român și sunt hotărâtă să dau în judecată statul român și nu mă las. Și dacă o să mai fiu și dacă n-o să mai fiu primar, eu n-o să mă las. Mă duc până în pânzele albe ca să le fac dreptate câmpulungenilor. Dacă în altă parte primarii stau doar spectatori și nu vor să fac asta, eu o să fiu primarul care o să fac asta pentru că nu mi se pare normal și este o mare greșeală ca într-o societate capitalistă să ucizi investițiile”, a spus Lasconi.

Aceasta a explicat concret motivul pentru care vrea să dea în judecată. „Astea sunt produse, da, sunt bunuri, sunt produse. Ordonanța 41 face referire la servicii și la investiții. Corect. Ei mi-au tăiat proiectul de autobuze și microbuze electrice, care în mod normal trebuia să meargă mai departe. Nu făcea parte nici din categoria servicii, nici din categoria investiții. Și au tăiat că așa au vrut mușchiul lor, că nu am avut semnat contractul pe data de 19 august. Adică atunci când a intrat în vigoare ordonanța și nu avea nicio legătură cu asta.

Adică vorbim despre mere și despre pere, nicio legătură. Și sunt tristă pentru că erau peste 20 de milioane. Vorbim de peste 20 de milioane de lei. Doar asta. nu mai vorbim de încă 3 milioane, sistemul de ticketing și stațiile de așteptare. Dar asta afectează foarte tare comunitatea. Și încă ceva, că acest proiect era sub 30% (stadiul de execuție, n.r.). Noi, oameni buni, suntem nebuni cu toții? Deci proiectul de autobuze și microbuze electrice poate să fie la 0% sau la 100%, nu există 10%, nu există 12%, nu există 15%. Există zero că ești în licitație cu el, sau 100% când le ai”, a mai precizat primărița USR.

Ce spune Elena Lasconi despre o eventuală discuție cu premierul

Elena Lasconi spune clar că nu a avut nicio discuție cu . Ea afirmă că nici nu vede cu cine ar putea vorbi în actualul context.

„Dar n-ai cu cine să vorbești, pentru că ei sunt în lumea lor și este trist pentru că eu credeam în experiența de la primărie a domnului Bolojan și tocmai de aceea eu am fost prima care l-a propus. Dar acum, dacă aș fi președintele României cu siguranță i-aș spune să plece acasă”, a mai precizat aceasta.