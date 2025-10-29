Mihai Enache, liderul deputaților AUR, a ieșit la atac! Acesta l-a luat „la rost” pe premierul Ilie Bolojan pentru efectele măsurilor de . Enache i-a lansat o invitație oficială prim-ministrului pentru ca acesta din urmă să „dea explicații” tuturor românilor.

Mihai Enache: „Românii au dreptul să știe de ce prețurile la energie explodează”

Liderul deputaților AUR a transmis un mesaj destul de tranșat la adresa șefului Guvernului. Acesta a subliniat că prim-ministrul Bolojan are „obligația prin lege de a participa la dezbatere”.

„L-am chemat oficial pe premierul Ilie Bolojan să vină în fața Parlamentului și să dea explicații pentru haosul fiscal și economic pe care l-a provocat. Românii au dreptul să știe de ce prețurile la energie explodează, de ce sunt împovărați de noi taxe și impozite, de ce se distruge mediul privat și se lovește în cei care muncesc. Conform Secțiunii 5, Art. 211, punctul 3 din Regulamentul Camerei Deputaților, premierul este obligat prin lege să participe la dezbaterea solicitată. Nu este un gest de curtoazie, ci o datorie față de poporul român și față de Parlament, instituția supremă a democrației”, a susținut Enache, potrivit

Liderul deputaților AUR: „Dacă Ilie Bolojan refuză să vină, încalcă legea și disprețuiește românii”

Enache l-a acuzat pe Bolojan că a „sărăcit” România, iar pentru acest lucru este necesar să ofere lămuriri. Liderul deputaților AUR i-a solicitat răspunsuri șefului Executivului cu privire la motivul pentru care a ales „calea austerității”.

„Facturile la energie cresc, micii antreprenori se sufocă, fermierii sunt împinși la faliment, iar Guvernul tace. Românii merită răspunsuri clare, nu conferințe sterile și declarații ambigue. Premierul trebuie să se prezinte în fața Parlamentului și să explice de ce a ales calea austerității, în timp ce sinecurile și privilegiile de partid rămân neatinse. Dacă Ilie Bolojan refuză să vină, încalcă legea și disprețuiește românii. A venit timpul ca premierul să dea ochii cu poporul și să răspundă, nu doar în fața Camerei Deputaților, ci în fața întregii țări, pentru fiecare măsură care a sărăcit România”, a mai declarat liderul deputaților AUR.