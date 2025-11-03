B1 Inregistrari!
O nouă lovitură pentru Anca Alexandrescu. Ce mesaj circulă pe grupurile interne ale partidului AUR, după anunțul lui Călin Georgescu

Ana Maria
03 nov. 2025, 11:37
Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Cuprins
  1. Ce a spus Călin Georgescu despre alegerile din București
  2. Cum a reacționat AUR
  3. O nouă lovitură pentru Anca Alexandrescu. Ce urmează acum

O nouă lovitură pentru Anca Alexandrescu. După ce  Călin Georgescu a transmis un mesaj dur, prin care afirmă că nu recunoaște organizarea alegerilor pentru Primăria Capitalei, se pare că și AUR urmează să transmită un mesaj similar.

Reacția lui Georgescu a fost imediat preluată și validată de AUR, care a transmis pe grupurile interne că poziția liderului suveranist este „total justificată”.

Această poziționare o pune pe Anca Alexandrescu într-o situație delicată. Deși candidează independent, lumea se aștepta să primească sprijinul tandemului Georgescu–Simion, însă, planurile AUR par să se îndrepte într-o altă direcție.

Ce a spus Călin Georgescu despre alegerile din București

Într-un mesaj video publicat duminică seară, Călin Georgescu a explicat că nu va sprijini niciun candidat la alegerile locale din 7 decembrie. El a invocat motive morale și spirituale.

„Un guvern ilegitim nu poate face alegeri legitime, nici la București, nici oriunde altundeva. Avem precedentul anulării alegerilor din 6 decembrie 2024 și mascarada celor din mai 2025. Nu pot crede în aceste alegeri și consider că electoratul ar trebui să se gândească de două ori înainte de a valida o farsă.”, a spus fostul prezidențiabil.

El a vorbit și despre nevoia unei renașteri spirituale: „Țara nu moare dacă are oameni care cred în ea. Țara are nevoie de Dumnezeu, de inimi neînfricate și de suflete care să se roage neîncetat pentru ea.”

În final, Georgescu a precizat că nu crede în actualul proces electoral: „Când democrația se va întoarce, vor fi alegeri libere peste tot, nu doar la București.”

Cum a reacționat AUR

Mesajul lui Georgescu a fost primit pozitiv în interiorul AUR. Potrivit sursei citate, pe grupurile interne ale partidului AUR s-a stabilit linia oficială de comunicare:

„E total justificat ca domnul Călin Georgescu sa nu mai aibă încredere în procesul electoral și în orice tip de alegeri. Îi mulțumim pentru tot ce a făcut, înțelegem dorința de a se plasa în afara jocului politic și oricând va dori și vor fi condițiile necesare, noi vom rămâne pe aceleași poziții față de domnia sa.

Avem datoria ca partid politic să facem orice pentru a reveni la democrație și la alegeri libere. Vom susține cel mai bine plasat candidat la Primăria Bucureștiului pentru a încerca totuși să spargem jocurile de culise și să ne putem face datoria față de cetățeni.

O decizie legată de candidatul pe care îl susținem va fi luată în această seară la ședința Consiliului Național de Conducere și vom reveni cu un anunț.”, se arată în mesajul intern care circulă pe grupurile partidului AUR, potrivit Știripesurse.

O nouă lovitură pentru Anca Alexandrescu. Ce urmează acum

Pentru Anca Alexandrescu, pierderea sprijinului simbolic al lui Călin Georgescu și al AUR poate fi o lovitură serioasă.

Realizatoarea de la Realitatea Plus, care și-a anunțat candidatura la Primăria Capitalei, riscă acum să rămână fără susținerea principalilor aliați din zona suveranistă.

